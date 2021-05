Landkreis Neu-Ulm

18:43 Uhr

Daten-Desaster um Digitalen Impfpass in Bayern?

Fehlen in Bayern die Daten der Geimpften?

Plus Wieder mehr Rechte für Geimpfte - aber wer ist geimpft? Für einen Digitalen Impfpass sollen in Bayern die Daten fehlen. Der Landkreis Neu-Ulm hätte einen Plan B.

Von Michael Kroha

In Bayern gilt das schon seit Donnerstag, bundesweit voraussichtlich ab dem Wochenende: Geimpfte und Genesene sind gleichgestellt mit Negativ-Getesteten. Aber wie lässt sich feststellen, wer immunisiert wurde und wer nicht? Bei seinem TV-Auftritt im ZDF vor einem Millionenpublikum überraschte der Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner auch Moderator Markus Lanz mit seinem Wissen: Demnach stünden Daten von Menschen, die in bayerischen Impfzentren bereits ihr Vakzin erhalten haben, eigentlich nicht zur Verfügung. Stimmt das? Und was heißt das für den Landkreis Neu-Ulm?

