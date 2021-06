Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume im Einsatz

Ein Unwetter ist über die Region rund um Ulm und Neu-Ulm hinweggezogen. In Pfuhl wurde ein Baum entwurzelt. Der Zugverkehr war stark beeinträchtigt.

Erneut ist ein Unwetter am Dienstagnachmittag über die Region rund um Ulm und Neu-Ulm hinweggezogen. Die Feuerwehr musste wieder zahlreiche Einsätze abarbeiten. Häufigster Einsatzgrund: umgestürzte Bäume.

Im Neu-Ulmer Stadt Pfuhl ist am Sportplatz an der Seehalle ein Baum entwurzelt worden. Die Birke kippte um und landete genau zwischen zwei Lastern auf der dortigen Jahnstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Auch dem Haus ist nichts passiert. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort berichtet, wurden in Neu-Ulm viele weitere Bäume entwurzelt. In Pfuhl war kurzzeitig auch die Sirene zu hören.

27 Bilder Entwurzelte Bäume: Wieder wüten Unwetter rund um Illertissen

Rund Ulm waren auch die zahlreiche Zugstrecken von den Folgen des Unwetters betroffen. So fuhren auf der Illertalbahn zwischen Ulm und Kempten zeitweise keine Züge. Auch auf der Strecke zwischen Ulm und Augsburg sowie Ulm und Aalen kam es zu Zugausfällen aufgrund von Unwetterschäden. (krom)

Über die sozialen Netzwerke informierten die Feuerwehren aus dem Kreis Neu-Ulm über ihre Einsätze, eine alphabetische Auflistung:

Feuerwehr Altenstadt/Iller

Lesen Sie dazu auch

Feuerwehr Au/Iller

Feuerwehr Bellenberg

Feuerwehr Burlafingen

Feuerwehr Fahlheim

Feuerwehr Gerlenhofen

Feuerwehr LZ Hausen

Feuerwehr Illerberg/Thal

Feuerwehr Oberelchingen

Feuerwehr Roth-Berg

Feuerwehr Straß

Feuerwehr Unterelchingen