Schwörmontag 2019: Nabada, Ablauf, Programm in Ulm und Neu-Ulm

Morgen ist es soweit: In Ulm und Neu-Ulm findet der Schwörmontag mit dem bekannten "Nabada" auf der Donau statt. Die Feiern haben aber schon am Wochenende begonnen.

Von Oliver Helmstädter

Es ist wieder Schwörwochenende: Ulm und Neu-Ulm sind an diesem Wochenende in Feierlaune. Das Highlight folgt dann morgen: Der Schwörmontag wird schon seit dutzenden Jahren am vorletzten Montag im Juli veranstaltet. Heuer fällt der Termin auf den 22. Juli. An diesem Tag werden feste Rituale ausgetragen, in jedem Jahr gibt es allerdings auch kleine Änderungen. Alle Neuerungen zum Schwörmontag 2019 in Ulm und Neu-Ulm finden Sie hier im Überblick. Außerdem verraten wir, was heute bereits geboten ist: Scooter spielen auf dem Münsterplatz.

Schwörmontag 2019: Polizei setzt auf Videoüberwachung

Erstmals setzen die Ordnungshüter auf bayerischer Seite auf Videoüberwachung am Schwörmontag 2019. An drei Standorten im Neu-Ulmer Festgebiet – welche die Polizei nicht verraten will – werden Kameras installiert. Die Bilder werden in einem Übertragungswagen ausgewertet. So will die Polizei sich anbahnenden Ärger oder gefährliches Gedränge frühzeitig erkennen. Aufgezeichnet werden sollen die Bilder nicht. Sie dienten nur der Gefahren-Vorsorge. Auf Ulmer Seite gibt es keine zusätzlichen Überwachungskameras, dafür tragen die Beamten erstmals Bodycams. Die Kollegen in Bayern erhalten diese erst im Herbst diesen Jahres.

"In den vergangenen Jahren ging es recht friedlich zu", sagt Rainer Türke, der Leiter des Ordnungsamts. Ärger – fast ausschließlich mit Betrunkenen habe es meist nach dem Ende der Veranstaltungen in später Nacht gegeben. Bereits tagsüber werde die Polizei sowie städtischer Ordnungsdienst verstärkt Jugendschutzkontrollen durchführen und Alkoholika bei Verstößen beschlagnahmen.

Schwörwochenende 2019 in Ulm und Neu-Ulm: Programm und Ablauf heute

Samstag: 20. Juli: Schwörkonzert im Münster. Unter dem Titel "fULMinant" treten ab 19 Uhr der Choriosity A-cappella-pop-Chor des CVJM Ulm und der Motettenchor der Münsterkantorei auf. Ab 22 Uhr Lichterserenade auf der Donau

Sonntag, 21. Juli: Scooter auf dem Münsterplatz

Schwörmontag, 22. Juli: Glasperlenspiel, Marquess, DJ Antoine und Tom Gregor (freier Eintritt)

Eines der Higlights, das Nabada, beginnt am Schwörmontag ab 16 Uhr. Während des Nabada werden die Herdbrücke von 14 bis 18 Uhr und die Gänstorbrücke von 15 bis 18 Uhr gesperrt.

Ulm und Neu-Ulm: 16 Themenboote beim Nabada am Schwörmontag 2019

Am Schwörmontag werden ab 16 Uhr wieder tausende Feierlustige die Donau hinunterschippern. Nabada-Leiter Michael Schwender schätzt, dass es jedes Jahr drei bis vier Prozent mehr werden. Eine Zahl, wie viele es im vergangenen Jahr waren, könne er aber nicht nennen. Vor den tausenden Flößen und Schlauchbooten schippern 30 offizielle Boote die Donau hinab.

Neben Ulmer Schachteln und schunkelnden Kapellen-Schiffen auch 16 Themenfahrzeuge, die lokale Themen auf die Schippe nehmen. Die Feuerwehr Offenhausen etwa, gibt ihrem Schiff den Titel „Nuxit - war wohl nix“, der Verein Fan-Attack Ulm widmet sich unter dem Motto „I brech’ zamma“ maroden Brücken und die Angestellten der Justizvollzugsanstalt beschäftigten sich mit dem Thema Zukunft der Straßenbahn.

Schwörmontag und Nabada 2019: Behörden wollen Müllproblem lösen

Als Reaktion auf die alljährlichen „Müllhalden“ aus ausrangierten Nabada-Flößen an und auf der Donau stellen die Städte nun Container auf: Auf Neu-Ulmer Seite am Offenhausener Steg sowie auf Ulmer beim „Halo“, dem Hans-Lorenser-Sportzentrum, sollen nun die wilden Nabader ihre Schwimmhilfen abliefern anstatt sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen.

Was die im Schnitt über 20 Tonnen Müll angeht, die jedes Jahr am Ende des Schwörmontags anfällt, bekommen die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe dieses Jahr Unterstützung: Husqvarna, der weltweit größte Forst- und Gartengerätehersteller und zugleich Mutterkonzern der Ulmer Marke Gardena, will mithelfen die Grünflächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Eine nicht genannte Zahl an Mitarbeitern aus der Verwaltung im Ulmer Donautal und dem zugehörigen Husqvarna-Laden in Senden werden am Dienstag zusammen mit dem Team der Stadtreinigung und ausgerüstet mit Akku-Geräten den Kampf gegen die Überbleibsel der Feierlichkeiten antreten.

Die Mitarbeiter von Husqvarna sind bereits „aufräumerprobt“, wie sie etwa auch schon im Stadion des SSV Ulm zeigten. Neu ist dieses Jahr zudem ein abgesperrter Bereich für Rollstuhlfahrer während des Nabada. Wie Sabine Gauß, Leiterin der Zentralen Dienste im Ulmer Rathaus, sagte, gebe es barrierefreie, reservierte Plätze oberhalb der Tribüne an der Adlerbastei.

Weitere Infos zum Schwörmontag in Ulm finden Sie hier.

