07:41 Uhr

So läuft der Schwörmontag 2019 heute in Ulm und Neu-Ulm ab

In Ulm und Neu-Ulm findet heute der Schwörmontag mit dem bekannten "Nabada" auf der Donau statt. Die Feiern haben schon am Wochenende begonnen.

Von Oliver Helmstädter

Schwörmontag 2019 heute in Ulm und Neu-Ulm: Ab 16 Uhr werden wieder tausende Feierlustige die Donau hinunterschippern. Neben Ulmer Schachteln und schunkelnden Kapellen-Schiffen sind auch 16 Themenfahrzeuge, die lokale Themen auf die Schippe nehmen. Die Feuerwehr Offenhausen etwa, gibt ihrem Schiff den Titel „Nuxit - war wohl nix“, der Verein Fan-Attack Ulm widmet sich unter dem Motto „I brech’ zamma“ maroden Brücken und die Angestellten der Justizvollzugsanstalt beschäftigten sich mit dem Thema Zukunft der Straßenbahn.

Zum Auftakt des Ulmer "Nationalfeiertags" legt Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) heute um 11 Uhr mit seiner Schwörrede Rechenschaft über seine Arbeit ab und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Universitätsstadt. Dabei leistet der seit Ende Februar 2016 regierende Rathauschef nun zum dritten Mal auf dem Balkon des Schwörhauses den traditionellen Eid, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein".

Den Treueschwur auf die Stadtverfassung, sich für das Wohlergehen aller Bürger gleichermaßen einzusetzen, leisten Ulmer Stadtoberhäupter seit mehr als 600 Jahren. Gefeiert wird das Verfassungsfest jeweils am vorletzten Montag im Juli.

Schwörmontag 2019: Polizei setzt auf Videoüberwachung

Erstmals setzen die Ordnungshüter dieses Jahr auf bayerischer Seite auf Videoüberwachung am Schwörmontag 2019. An drei Standorten im Neu-Ulmer Festgebiet wurden Kameras installiert. Die Bilder werden in einem Übertragungswagen ausgewertet. So will die Polizei sich anbahnenden Ärger oder gefährliches Gedränge frühzeitig erkennen. Aufgezeichnet werden die Bilder nicht. Sie dienten nur der Gefahren-Vorsorge.

Auf Ulmer Seite gibt es keine zusätzlichen Überwachungskameras, dafür tragen die Beamten erstmals Bodycams. Die Kollegen in Bayern erhalten diese erst im Herbst diesen Jahres.

Schwörmontag 2019 in Ulm und Neu-Ulm: Programm und Ablauf heute

Schwörmontag, 22. Juli: Glasperlenspiel, Marquess, DJ Antoine und Tom Gregor (freier Eintritt)

270 Bilder Schwörmontag 2018: Das war das Nabada Bild: Alexander Kaya

Schwörmontag und Nabada 2019: Behörden wollen Müllproblem lösen

Als Reaktion auf die alljährlichen „Müllhalden“ aus ausrangierten Nabada-Flößen an und auf der Donau haben die Städte nun Container aufgestellt: Auf Neu-Ulmer Seite am Offenhausener Steg sowie auf Ulmer beim „Halo“, dem Hans-Lorenser-Sportzentrum, sollen nun die wilden Nabader ihre Schwimmhilfen abliefern anstatt sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen.

Was die im Schnitt über 20 Tonnen Müll angeht, die jedes Jahr am Ende des Schwörmontags anfällt, bekommen die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe dieses Jahr Unterstützung: Husqvarna, der weltweit größte Forst- und Gartengerätehersteller und zugleich Mutterkonzern der Ulmer Marke Gardena, will mithelfen die Grünflächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Eine nicht genannte Zahl an Mitarbeitern aus der Verwaltung im Ulmer Donautal und dem zugehörigen Husqvarna-Laden in Senden werden am Dienstag zusammen mit dem Team der Stadtreinigung und ausgerüstet mit Akku-Geräten den Kampf gegen die Überbleibsel der Feierlichkeiten antreten.

Die Mitarbeiter von Husqvarna sind bereits „aufräumerprobt“, wie sie etwa auch schon im Stadion des SSV Ulm zeigten. Neu ist dieses Jahr zudem ein abgesperrter Bereich für Rollstuhlfahrer während des Nabada. Wie Sabine Gauß, Leiterin der Zentralen Dienste im Ulmer Rathaus, sagte, gebe es barrierefreie, reservierte Plätze oberhalb der Tribüne an der Adlerbastei.

Weitere Infos zum Schwörmontag in Ulm finden Sie hier.

Themen Folgen