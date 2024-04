Blitzermarathon 2024: Das sind die Kontrollstandorte im Kreis Neu-Ulm

Am Freitag findet wieder der Blitzermarathon statt. Wo im Kreis Neu-Ulm geblitzt wird, ist bereits bekannt. Hier eine Übersicht der Standorte.

Sowohl im Raum Ulm als auch in Bayerisch-Schwaben hat es im vergangenen Jahr so viele Verkehrstote wie schon lange nicht mehr gegeben. Als eine der häufigsten Unfallursachen gilt überhöhte Geschwindigkeit. In ganz Bayern sind im vergangenen Jahr 125 Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben gekommen. Jene schlimmen Schicksale wären vermeidbar gewesen.

Der Blitzermarathon soll wachrütteln, sich an Tempolimits zu halten. Am Freitag, 19. April 2024, startet um 6 Uhr startet der europaweite sogenannte "Speedmarathon". Er dauert 24 Stunden lang an. Bis Samstag, 20. April 2024, 6 Uhr, wird an zahlreichen Messstellen die Geschwindigkeit kontrolliert. Für den Kreis Neu-Ulm sind insgesamt 25 Standorte vorab bekannt gegeben worden. Davon entfallen neun Stück auf das Stadtgebiet Neu-Ulm.

Hier gibt es die Standorte der Messstellen im Landkreis Neu-Ulm in einer Karte:

Blitzermarathon 2024: Hier wird im Stadtgebiet Neu-Ulm kontrolliert

Burlafingen , Maybachstraße, außerorts, 80 km/h

, Maybachstraße, außerorts, 80 km/h Gerlenhofen , Staatsstraße 2031, außerorts, 80 km/h

, 2031, außerorts, 80 km/h Neu-Ulm , Memminger Straße , innerorts, 50 km/h

, , innerorts, 50 km/h Staatsstraße 2031, außerorts, 80 km/h

2031, außerorts, 80 km/h B10 Abschnitt 120, außerorts, 70 km/h

Abschnitt 120, außerorts, 70 km/h B10 Abschnitt 215, außerorts, 70 km/h

Abschnitt 215, außerorts, 70 km/h B10 Abschnitt 140, außerorts, 80 km/h

Abschnitt 140, außerorts, 80 km/h Offenhausen , Augsburger Straße 104 auf Höhe des Landratsamtes, innerorts, 50 km/h

, 104 auf Höhe des Landratsamtes, innerorts, 50 km/h Pfuhl , Heerstraße auf Höhe des Schulzentrums, außerorts, 30 km/h

Blitzermarathon 2024: Die Standorte der Messstellen im restlichen Kreis Neu-Ulm

Altenstadt , Staatsstraße 2031, Abschnitt 400, km 0,5-1,0, innerorts 50 km/h

, 2031, Abschnitt 400, km 0,5-1,0, innerorts 50 km/h Bellenberg , Illertaltangente, innerorts 50 km/h

, Illertaltangente, innerorts 50 km/h Buch , Staatsstraße 2018, Abschnitt 150, außerorts, 100 km/h

, 2018, Abschnitt 150, außerorts, 100 km/h Elchingen , Staatsstraße 2018, Abschnitt 150, außerorts 70 km/h

, 2018, Abschnitt 150, außerorts 70 km/h Illertissen , Staatsstraße 2018, Abschnitt 150, km 1,7-1,9, außerorts, 100 km/h

, 2018, Abschnitt 150, km 1,7-1,9, außerorts, 100 km/h Nersingen , Ulmer Straße , innerorts, 50 km/h

, , innerorts, 50 km/h Pfaffenhofen , Hermann-Köhl-Straße, innerorts, 50 km/h

, Hermann-Köhl-Straße, innerorts, 50 km/h Pfaffenhofen , Staatsstraße 2020, außerorts, 100 km/h

, 2020, außerorts, 100 km/h Roggenburg , Weißenhorner Straße , innerorts, 50 km/h

, , innerorts, 50 km/h Senden , Kemptener Straße , innerorts, 50 km/h

, , innerorts, 50 km/h Senden , Kreisstraße NU 3, außerorts, 50 km/h

, NU 3, außerorts, 50 km/h Senden , Staatsstraße 2031 Abschnitt 240, außerorts, 70 km/h

, 2031 Abschnitt 240, außerorts, 70 km/h Senden , Kreisstraße NU 3 Abschnitt 100, außerorts, 80 km/h

, NU 3 Abschnitt 100, außerorts, 80 km/h Unterroth , Kreisstraße NU 5 Abschnitt 80, außerorts, 100 km/h

, NU 5 Abschnitt 80, außerorts, 100 km/h Vöhringen , Illertaltangente, außerorts, 60 km/h

, Illertaltangente, außerorts, 60 km/h Weißenhorn , Roggenburger Straße , innerorts, 50 km/h

, , innerorts, 50 km/h Weißenhorn , Biberachzeller Straße, innerorts, 50 km/h

, Biberachzeller Straße, innerorts, 50 km/h Weißenhorn , Staatsstraße 2019, außerorts, 100 km/h

Auch in Baden-Württemberg findet der Blitzermarathon statt, also auch im Raum Ulm oder dem Alb-Donau-Kreis. Geblitzt wird besonders an Schulen, Kitas, Altenheimen und Orten, die für Unfälle berüchtigt sind. Die genauen Standorte der Messstellen aber werden nicht verraten.

