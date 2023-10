Landkreis Neu-Ulm

Freudenberger gewinnt: Das sagen die Kandidaten zum Neu-Ulmer Ergebnis

Thorsten Freudenberger zieht in den bayerischen Landtag ein.

Plus Aus Landrat Thorsten Freudenberger wird ein Landtagsabgeordneter. Was er und seine Konkurrenten dazu - sowie zum generellen Ergebnis in Neu-Ulm sagen.

Für die Landtagswahl im Stimmkreis Neu-Ulm sind alle der insgesamt 219 Gebiete ausgezählt. Thorsten Freudenberger von der CSU zieht in den bayerischen Landtag ein. Aus dem Neu-Ulmer Landrat wird somit ein Landtagsabgeordneter. Was sagen er sowie seine Konkurrentinnen und Konkurrenten zu diesem Ausgang? Und was sagen die anderen Direktkandidatinnen und -kandidaten zu ihrem persönlichen Abschneiden?

Julia Probst von der Grünen meint: "Es ist schade, dass Freudenberger nach München geht. Er hat gute Arbeit geleistet hier und ich habe gerne mit ihm zusammengearbeitet." Die Inklusionsarbeit sei ihm wichtig gewesen. Ob sie es in den Landtag schafft, ist noch unklar. "Natürlich wäre das toll. Ich habe keine Ahnung, ob es für mich reicht. Aber es geht vor allem um die Partei. Und da bin ich wirklich stolz, was wir geschafft haben."

