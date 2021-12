So bereiten sich Feuerwehr, Polizei und SWU auf Omikron-Welle vor

Plus Polizei, Feuerwehr und SWU wollen durch strenge Maßnahmen Personalausfall durch Corona verhindern. Trotzdem gibt es Pläne für den Ernstfall.

Wegen der raschen Ausbreitung Omikron-Variante des Coronavirus wächst die Befürchtung, dass Behörden und Unternehmen, die zur sogenannten "kritischen Infrastruktur" gehören, durch Personalengpässe handlungsunfähig werden. So planen Feuerwehr und Polizei im Landkreis Neu-Ulm und die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), um trotz coronabedingter Ausfälle einsatzbereit zu sein.