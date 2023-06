Tischtennisballgroßer Hagel in Elchingen: Erste Unwetter-Bilanz am Abend

Der Kreis Neu-Ulm blieb vom Unwetter am Donnerstag offenbar weitestgehend verschont. Im Bereich Elchingen fielen jedoch größere Hagelkörner vom Himmel.

Die Vorhersagen klangen teils dramatisch. Für den Raum Neu-Ulm wurden noch am Donnerstagvormittag (22.06.23) Hagelschauer mit einer Körnergröße von bis zu sieben Zentimeter angekündigt. Also so groß wie ein Tennisball. Ganz so gewaltig war das Ausmaß von Tief "Lambert" in weiten Teilen des Landkreises bislang nicht (Stand: 22 Uhr). Im Bereich Elchingen aber fielen durchaus zum Teil tischtennisballgroße Hagelkörner vom Himmel. Darunter hatten vor allem Autos zu leiden, die im Freien standen.

Videos und mehrere Bilder dieser dann doch größeren Hagelkörner finden sich in den Sozialen Netzwerken, vor allem bei Facebook. Besonders betroffen scheint demnach Oberelchingen gewesen zu sein. Fotos der drei bis vier Zentimeter großen weißen Gebilde, aufgenommen gegen 20.15 Uhr, wurden unserer Redaktion zugeschickt.

Tischtennisballgroßer Hagel in Oberelchingen: Feuerwehr war im Einsatz

Die dortige Feuerwehr, so heißt es, musste gut ein halbes Dutzend Einsätze fahren, um an Gebäuden vom Hagel zerstörte Oberlichter zu flicken. Ansonsten und überhaupt, so ein für den Kreis Neu-Ulm zuständigen Polizeisprecher am späten Donnerstagabend, sei es bis dato ruhig geblieben - trotz aktueller Wetterextreme.

Denn während im nördlichen Landkreis Neu-Ulm die Folgen des Hagels beseitigt werden mussten, hatten im südlichen Landkreis bei Altenstadt die Einsatzkräfte mit einem Flächenbrand zu kämpfen. Es brannten rund 80 Quadratmeter trockenes Gras entlang einer Straße. Die Feuerwehr vermutet, dass der Brand durch eine "unachtsam weggeschmissene Zigarette" ausgelöst wurde.

20 Bilder Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Hagel verwandelt Region in Schneelandschaft

Anfang Mai hatte den Landkreis Neu-Ulm schon einmal ein gewaltiger Hagelschauer getroffen. Damals fielen vor allem in und rund um Senden tischtennisballgroße Hagelkörner vom Himmel. Auch am vergangenen Dienstag und Mittwoch hatte das Unwetter Auswirkungen auf die Region. Es kam unter anderem zu Stromausfällen und gesperrten Zugstrecken. In Neu-Ulm krachte zudem ein Baum auf vier Autos.