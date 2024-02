Landkreis Neu-Ulm, Ulm

vor 38 Min.

Breites Bündnis will Demokratie im Raum Ulm/Neu-Ulm stärken

Nach der Großdemonstration auf dem Ulmer Münsterplatz hat sich ein Bündnis gebildet, das sich im Raum Ulm/Neu-Ulm für Vielfalt und Demokratie einsetzen will.

Plus Nach der Großdemonstration gegen rechts hat sich nun eine politisch sehr unterschiedlich aufgestellte Gruppe zusammengefunden, um sich demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenzustellen.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Das gab es so in der Region Ulm/ Neu-Ulm noch nicht: Alte Polit-Haudegen wie Peter Langer und sehr junge Aktivistinnen und Aktivisten vom Ring politischer Jugend (RPJ) schmieden zusammen ein Bündnis. Das überwindet nicht nur Altersgrenzen, sondern auch weltanschauliche, denn dem RJP gehören die regionalen Nachwuchsorganisationen von CDU, SPD, Grünen und FDP an. Sie eint ein gemeinsames Ziel: Sie wollen sich mit ihrem Bündnis "Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie" gegen rechtsradikale Bestrebungen stellen. Damit setzen sie etwas fort, das bereits vor rund drei Wochen begonnen hat: Der RJP hatte zu einer Anti-Rechts-Demo aufgerufen, bei der rund 10 000 Menschen den Münsterplatz füllten. Jetzt will das Bündnis, das bisher noch recht lose geknüpft ist, den Schwung nutzen. Dafür hat es bereits zahlreiche prominente Unterstützerinnen und Unterstützer gesammelt. Zu denen hat sich nun auch der SSV Ulm 1846 mit seinen 10.000 Mitgliedern gesellt.

Bündnis will sich Angriffen auf die Demokratie entgegenstellen

Auslöser für die Demonstration auf dem Münsterplatz waren die Berichte über das Geheimtreffen von AfD-Vertretern mit Neonazis und Unternehmern Ende November in Potsdam, bei dem über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen wurde. Genau darauf bezieht sich auch die erste jetzt veröffentlichte Erklärung der Bewegung, in der es heißt: "Schockiert von den Meldungen über geplante Massendeportationen aus Deutschland und vom Zusammenschluss der Feinde der Demokratie in Europa sind wir alle dazu aufgerufen, für unsere Demokratie aufzustehen und aktiv für die Verteidigung unserer Grundrechte und die Vielfalt unserer Gesellschaft einzutreten." Nun sei es Zeit, für die Demokratie Gesicht zu zeigen, denn "ein Angriff auf einen Teil von uns ist ein Angriff auf uns alle".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen