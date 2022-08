Unterkünfte für Flüchtlinge im Landkreis und in Ulm gesucht

Im Kreis Neu-Ulm fehlen Wohnungen für Geflüchtete, nicht nur aus der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft für Menschen bringt ein Problem. Auch in Ulm wird gesucht.

Die Turnhallen im Schulzentrum Pfuhl sollen bis zum Ende des Jahres frei werden, dort lebten zuletzt rund 170 Geflüchtete aus der Ukraine. Nun sucht der Landkreis Wohnungen oder separate Wohnbereiche – aber nicht nur für die Ukrainerinnen und Ukrainer. "Es kommen nach wie vor Menschen an und sie kommen aus verschiedenen Ländern", sagt eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Ihre Ankunft stellt die Behörden vor wachsende Probleme, das gilt nicht nur im Kreis Neu-Ulm. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Mittwoch in Ulm: "Wir haben jetzt schon mehr Flüchtlinge als im Jahr 2015. Und die Zahlen steigen nach wie vor. Der Platz wird knapp."

Kretschmann sagte, in Baden-Württemberg müsse man sich darauf einstellen, dass Hallen als Unterkünfte reserviert werden müssen. In Neu-Ulm und Ulm sind die Pläne fürs Erste genau anders herum. Sowohl die Turnhallen in Pfuhl als auch das Messegelände in der Böfinger Straße sollen frei werden – in der Ulm-Messe leben nach Angaben der CDU/UfA-Gemeinderatsfraktion mehr als 160 geflüchtete Menschen. Die Rätinnen und Räte haben die Hallen besucht und werben wie das Landratsamt Neu-Ulm um neue Quartiere.

Landkreis Neu-Ulm sucht Wohnungen für Geflüchtete aus allen Ländern

Eine Sprecherin des Kreises Neu-Ulm betont: "Uns geht es ausdrücklich nicht nur um Menschen aus der Ukraine." In einer Mitteilung des Landkreis steht es, dass vor allem Wohnungen oder separate Wohnbereiche gesucht werden, die für einen lang- oder mittelfristigen Zeitraum zur Verfügung stehen und Menschen unterschiedlicher Nationalitäten Platz bieten sollen. "Mit einer eigenen Wohnung kann den Menschen geholfen werden, weiter hier Fuß zu fassen und sich zu integrieren", heißt es weiter.

Die Hilfsbereitschaft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bringt ein Problem mit sich. Manche potenzielle Vermieterinnen und Vermieter hätten nur Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen wollen, teilt die Kreisverwaltung mit. Doch das sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich und habe dazu geführt, dass zahlreiche Angebote weggefallen seien und die Situation sich zugespitzt habe. Weitere Informationen und ein Formular, über das Wohnungen gemeldet werden können, gibt es im Internet auf www.landkreis-nu.de/de/Aktuelles/Neuigkeiten.

Der Fraktion CDU/UfA geht es dagegen konkret um die Hilfe für jene Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind und ihre Unterkunft auf dem Messegelände bis Ende des Jahres verlassen müssen. Angesichts der Bedingungen dort funktioniere alles gut, lobt Fraktionschef Thomas Kienle. Vorwiegend Frauen, Kinder und Ältere leben in nach oben offenen Boxen, die wenig Privatsphäre bieten. Die Verwaltung gebe sich Mühe, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Doch der Mietmarkt in Ulm sei so gut wie leer und die Renovierung städtischer Quartiere laufe wegen Engpässen beim Material und bei verfügbaren Handwerksbetrieben langsam. Kienle und die ukrainische Gemeinde Ulm/Neu-Ulm bitten Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und von freien Zimmern oder Einliegerwohnungen, Platz für die Menschen aus den Messehallen anzubieten. Wer dazu bereit ist oder Gesprächsbedarf hat, kann unter der Nummer 0731/618220 anrufen.