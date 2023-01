Neu-Ulm

18:19 Uhr

CSU: Der Rechtsstaat muss sich robust wehren

Plus Beim Neujahrsempfang der Christsozialen in Neu-Ulm werden das Miteinander und die Solidarität nach der langen Corona-Pause besonders großgeschrieben.

Von Ronald Hinzpeter

Auch wenn jedes Jahr nach Silvester völlig neu beginnt, so gilt das nicht für Neujahrsempfänge. Die laufen in der Regel stets ähnlich ab - und heuer war das geradezu ein trotziges Statement: Nach den Corona-Jahren sollte wieder vieles so sein wie immer. Und so hatte denn die Neu-Ulmer CSU-Stadtratsfraktion nach der Corona-Pause wieder in den Petrussaal gebeten, um auch mit der politischen Konkurrenz zumindest an diesem Abend das Miteinander zu beschwören - wobei das im Neu-Ulmer Stadtrat bereits sehr ausgeprägt ist. Zu den Konstanten des christsozialen Beisammenseins gehört auch die Jazz-Band "No Milk, No Sugar", denn da sitzt der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch am Schlagzeug. Er wurde von Johannes Stingl, Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion, als "interkommunaler Taktgeber" begrüßt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

