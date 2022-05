Neu-Ulm

Messerstecherei am Donaubad: Was war der Grund für den blutigen Streit?

Mit einem Messer soll in Neu-Ulm ein 40-Jähriger auf einen 54-Jährigen eingestochen haben. Eine Not-OP rettete ihm das Leben.

Plus Beinahe tödlich endete ein Streit auf einer Party in einem Kleingarten in Neu-Ulm. Hinweise, dass der Ukraine-Krieg eine Rolle spielt, gebe es bislang nicht.

Von Michael Kroha

Vier Tage sind seit der blutigen, beinahe tödlichen Auseinandersetzung bei einer privaten Feier in einer Kleingartenanlage am Donaubad in Neu-Ulm vergangen. Doch warum ein aus der Ukraine geflüchteter 40-Jähriger mehrfach auf einen 54-Jährigen eingestochen haben soll, ist weiter unklar. Die Ermittlungen der Neu-Ulmer Kriminalpolizei gestalten sich offenbar schwierig.

