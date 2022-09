Sorgt die neu ausgebaute B10 für mehr Geisterfahrer? Das sagt die Polizei

Lokal Auf der neu ausgebauten B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen wurden zuletzt vermehrt Falschfahrer gemeldet. Wie schätzt die Polizei die Verkehrslage vor Ort ein?

Gleich zweimal in einer Nacht musste die Polizei am vergangenen Wochenende zur B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen ausrücken. Verkehrsteilnehmer hatten jeweils einen Geisterfahrer gemeldet. Bereits am Wochenende davor kam es zu einem weiteren Zwischenfall mit einem Falschfahrer. "Tatsächlich sind für den besagten Streckenabschnitt vermehrt Mitteilungen über Falschfahrer eingegangen", bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Doch was sind die Gründe dafür? Welche Rolle spielt die neue Verkehrsführung seit dem vierspurigen Ausbau? Ist die womöglich unzureichend ausgewiesen?