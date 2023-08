Neu-Ulm

vor 2 Min.

Tausende Zeugen Jehovas zu Kongress erwartet: Zwischen Geduld und Amoklauf

Nadine Dannoritzer ist beim Kongress der Zeugen Jehovas in Neu-Ulm dabei. Der Amoklauf von Hamburg hat Spuren hinterlassen. Am Wochenende soll es aber um die Bibel gehen.

Plus Tausende Zeugen Jehovas pilgern ab Freitag nach Neu-Ulm. Der Kongress steht im Zeichen der Geduld. Doch der Amoklauf von Hamburg mit acht Toten hat Spuren hinterlassen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Tausende Zeugen Jehovas treffen sich von Freitag bis Sonntag in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm zu einem regionalen Kongress. Für die Glaubensgemeinschaft ist es das "Highlight des Jahres", so ein Sprecher. Zum ersten Mal findet eine solche Zusammenkunft im Raum Ulm statt. Der Amoklauf von Hamburg, bei dem ein früheres Gemeindemitglied, der 35-jährige Philipp F., im März dieses Jahres nach einem Gottesdienst sieben Menschen und sich selbst erschossen hat, soll dabei keine Rolle spielen. "Weil wir der Tat oder dem Täter keine Plattform mehr geben möchten." Dennoch hat der Anschlag Spuren hinterlassen und wirkt sich auf die Veranstaltung am Wochenende aus.

"Das hat uns schon auch sehr betroffen gemacht", sagt Nadine Dannoritzer. Die 46-Jährige ist eine von rund 100 Mitgliedern der Neu-Ulmer Gemeinde, die in der Arena dabei sein wird. "Jeder hatte Connections nach Hamburg. Wir sind eine gut vernetzte Gemeinschaft." Und weil Angst laut ihr noch immer eine Rolle spielt, wird beim Treffen in Neu-Ulm ein "erhöhtes Augenmerk auf Sicherheit" gelegt, wie Jörg Riediger aus Meitingen bei Augsburg berichtet. Er ist der Pressesprecher für den regionalen Kongress der Glaubensgemeinschaft. Zu sehr ins Detail will er dabei nicht gehen. Unter anderem aber würden externe Security-Mitarbeiter kontrollieren. Wohl werden zudem keine Fenster oder Türen geöffnet, wenn nicht ein Ordner dabei ist.

