Neues zum tödlichen Unfall: Autonomes Fahren war laut Polizei nicht möglich

Sachverständige haben nach dem tödlichen B28-Unfall bei Römerstein den BMW iX überprüft. Jetzt äußert sich die Polizei zum Untersuchungsergebnis.

Nach dem schweren Unfall auf der B28 bei Römerstein ist am Mittwochmorgen der Wagen des mutmaßlichen Verursachers genauer unter die Lupe genommen worden. Die Polizei hatte berichtet, dass es sich bei dem BMW iX um ein "autonomes E-Testfahrzeug" handelte. Hersteller BMW aber widersprach: Der Wagen könne nicht autonom fahren. Nun herrscht Klarheit in dieser Frage, das Untersuchungsergebnis steht fest.

Auto konnte laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht autonom fahren

Demnach war mit dem als autonomes E-Testfahrzeug gekennzeichneten BMW iX zum Unfallzeitpunkt kein autonomes Fahren möglich, wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen war der Wagen, wie berichtet, am Mittwochvormittag ab 9 Uhr begutachtet worden. Neben drei Unfallsachverständigen, Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen und des Landeskriminalamts Stuttgart waren daran auch mehrere Ingenieure der Unfallforschung vom Fahrzeugherstellers BMW beteiligt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des schweren Unfalls würden noch andauern.

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr kam ein 43-Jähriger zwischen Römerstein-Zainingen und Laichingen-Feldstetten mit dem "E-Testfahrzeug" in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein entgegenkommendes Auto. Der 70 Jahre alte Fahrer stieß in der Folge mit seinem Wagen frontal in das Auto eines 32-Jährigen. Das Auto des Mannes kam von der Fahrbahn ab und begann sofort zu brennen. Im weiteren Verlauf prallte der E-Testwagen zudem frontal in ein weiteres Auto. Der 33 Jahre alte Beifahrer des Wagens erlitt durch den heftigen Aufprall tödliche Verletzungen.

Wie geht es den neun Schwerverletzten nach dem B28-Unfall?

In dem Wagen des 43-Jährigen befanden sich laut Polizei noch zwei Männer im Alter von 31 und 47 Jahren sowie eine 42-Jährige und ein eineinhalb Jahre altes Kind. Sie wurden ebenso wie die anderen Fahrer und eine 33 Jahre alte Beifahrerin im Wagen des 32-Jährigen schwer verletzt. Sie wurden in Kliniken gebracht. Vier Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber, zehn Krankenwagen und um die 80 Kräfte der Feuerwehr mit insgesamt 15 Fahrzeugen waren im Einsatz.

Ob sich am Gesundheitszustand der Schwerverletzten zwischenzeitlich etwas verändert hat, konnte ein Polizeisprecher mit Verweis auf die Schweigepflicht der Ärzte nicht sagen. Für den Fall, dass eine Person noch den schweren Verletzungen erliegt, würde die Polizei nachberichten.

Professor Klaus Dietmayer, Leiter des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik an der Universität Ulm beschäftigt sich seit 2014 mit dem Phänomen des autonomen beziehungsweise automatisierten Fahrens. Er erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion: Automatisiertes Fahren ist nicht gleich autonomes Fahren. Zwar funktioniere es nach dem ungefähr selben Grundprinzip: Die Fahrzeugführung wird durch einen Computer unterstützt. Das Spektrum reiche jedoch von Assistenzsystemen (Level eins) bis hin zum vollständig fahrerlosen Betrieb (Level fünf). Letzteres, was erst so richtig als autonomes Fahren zu verstehen sei, gebe es derzeit nicht. "Das ist in absehbarer Zeit auch nicht realisierbar", sagt Dietmayer. Nach Angaben von BMW verfügt der Unfallwagen Fahrerassistenzsysteme der Stufe zwei. Dabei bleibe aber die Fahrerin oder der Fahrer grundsätzlich immer in der Verantwortung.