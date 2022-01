Eishockey

vor 17 Min.

Nur ein Team steigt ab - die Devils Ulm/Neu-Ulm wollen das nicht sein

Jetzt wird's ernst für die Devils Ulm/Neu-Ulm: Am Freitag beginnt die Abstiegsrunde in der Eishockey-Bayernliga.

Plus Am Freitagabend beginnt die Abstiegsrunde in der Eishockey-Bayernliga. Was sich der VfE Ulm/Neu-Ulm vorgenommen hat.

Von Marc Sayle

Nach einer insgesamt verkorksten Hauptrunde will der VfE Ulm/Neu-Ulm die Saison in der Eishockey-Bayernliga mit dem Klassenerhalt zu einem versöhnlichen Ende bringen. Am kommenden Freitag beginnt die Abstiegsrunde, die Devils haben um 20 Uhr zum Auftakt im Eisstadion Neu-Ulm den EHC Königsbrunn zu Gast, am Sonntag (18 Uhr) spielen sie in Schweinfurt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen