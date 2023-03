Eishockey

16:01 Uhr

Play-offs: Mit dieser Geschichte machen sich die Devils Ulm/Neu-Ulm Mut

Plus Ulms Geschäftsführer Patrick Meißner hat zu seiner aktiven Zeit viel erlebt. Eine Geschichte erzählt er vor den Play-offs der Devils gegen Königsbrunn gerne.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Diese Geschichte aus seiner aktiven Zeit hat Patrick Meißner in den vergangenen Tagen nicht nur einmal erzählt. Es ist eine Mutmacher-Geschichte. Der Geschäftsführer des VfE Ulm/Neu-Ulm, damals in Diensten des ECDC Memmingen, besiegte am letzten Spieltag der Hauptrunde mit seinem Team den EV Fürstenfeldbruck mit 8:2, war damit Tabellenerster und in den Play-offs gegen den Achten, erneut Fürstenfeldbruck, haushoher Favorit. „Und dann haben die uns in drei Spielen rausgeworfen. Das zeigt, dass in den Play-offs einfach alles möglich ist“, sagt Meißner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen