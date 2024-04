Ulm/Buch

17.04.2024

Der SSV Ulm 1846 Fußball jubelt und der TSV Buch träumt

Bastian Allgeier gehört in der 3. Liga nicht immer zur Ulmer Startformation. Im Pokal durfte er von Anfang an spielen und er freute sich zusammen mit seinen Teamkollegen mächtig über den Sieg gegen die Kickers. Foto: Imago/Lucca Fundel

Plus Die Ulmer gewinnen gegen die Stuttgarter Kickers, obwohl sie das nicht unbedingt gemusst hätten. Damit erhöht sich die Chance des TSV Buch auf eine Teilnahme am DFB-Pokal.

Von Pit Meier

Man stelle sich vor, dass der TSV Buch im Sommer in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayern München, Borussia Dortmund oder den VfB Stuttgart spielt. Ein auf den ersten Blick komplett absurdes Szenario, das inzwischen aber so unrealistisch nicht mehr ist. Was muss – abgesehen natürlich von einer günstigen Auslosung – passieren, damit aus diesem Traum Wirklichkeit wird? Erstens: Der SSV Ulm 1846 Fußball muss sein Halbfinale im WFV-Pokal am 1. Mai (17.30 Uhr) beim Oberligisten SG Sonnenhof-Großaspach gewinnen und damit ins Endspiel einziehen. Was ziemlich wahrscheinlich ist. Zweitens: Die Spatzen müssen unter die Top Vier der 3. Liga kommen und sich damit sowieso für den DFB-Pokal qualifizieren. Was so gut wie sicher ist. Der zweite Finalist im WFV-Pokal hätte dann sein Ticket für den DFB-Pokal ebenfalls definitiv gelöst. Drittens und das wird möglicherweise schwierig: Die Bucher selbst müssen ihr Halbfinale am 1. Mai (15.30 Uhr) gegen den VfR Aalen gewinnen. Der kickt allerdings drei Klassen weiter oben in der Regionalliga.

Mit dem erstmaligen Einzug ins Halbfinale des WFV-Pokals hat der Dorfverein aus dem Rothtal sowieso schon Vereinsgeschichte geschrieben und das lohnt sich auch finanziell für ihn: Eine Prämie von 5000 Euro aus den Vermarktungserlösen des DFB-Pokals ist dem TSV Buch jetzt schon sicher, bei einem Finaleinzug wären es sogar 20.000 Euro. Das ist eine Menge Geld für einen Landesligisten. Aber auch der sportliche Ehrgeiz der Bucher ist ungebrochen, auch wenn die kommende Aufgabe auf den ersten Blick kaum lösbar erscheint.

