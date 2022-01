Betrunkener Autofahrer flüchtet auf der A8 in Schlangenlinien vor der Polizei

In Schlangenlinien ist ein betrunkener Autofahrer auf der A8 vor der Polizei geflüchtet. Beim Kreuz Ulm/Elchingen hat er einen Unfall verursacht.

Nach einem Zusammenstoß auf der A8 sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Unfall am Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen hatte sich bereits am Freitagabend ereignet. Eine Frau wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei Günzburg auf rund 17.000 Euro.

Bei Friedberg fällt einem Zeugen das Auto des Unfallverursachers auf

Gegen 22.30 Uhr fiel ein Ford Ka einem Zeugen auf. Laut Polizei hatte der 38-jährige Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Friedberg ein anderes Auto verbotswidrig rechts überholt und dann abgebremst. Hierbei war der Wagen ins Schleudern geraten und blieb auf dem Seitenstreifen stehen. Danach setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Die Einsatzzentrale des Präsidiums in Augsburg wurde über den Vorfall verständigt. Ein Zivilfahrzeug der Verkehrspolizei Augsburg konnte die Verfolgung aufnehmen und schloss in Höhe Günzburg auf den gesuchten Kleinwagen auf. Auf Anhaltezeichen der Polizeibeamten reagierte der Mann nicht. Er fuhr in Schlangenlinien weiter, schaltete das Abblendlicht aus und die Warnblinklichtanlage ein.

Am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen fuhr der 38-Jährige auf dem linken der drei Fahrstreifen und streifte dabei einen anderen Wagen, welcher daraufhin ins Schleudern geriet. Die Beifahrerin in diesem Auto verletzte sich leicht. Beide Wagen blieben nach dem Zusammenstoß auf der Autobahn stehen.

Polizisten ziehen den Mann mit Zwang aus seinem brennenden Auto

Da der Wagen des 38-Jährigen zu brennen begann und dieser sein Auto nicht freiwillig verlassen wollte, mussten die beiden Streifenbeamten den Mann mit Zwang aus dem Kleinwagen ziehen. Wegen Verdachts der Beeinflussung durch Alkohol ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Feuerwehren aus Ober- und Unterelchingen waren im Einsatz, löschten den brennenden Wagen und sicherten die Einsatzstelle ab. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Günzburg hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Möglicherweise ist es auf der Fahrt zwischen Augsburg und Elchingen zu weiteren riskanten Fahrmanövern oder Gefährdungen durch den Fahrer des Ford Ka gekommen. Meldungen werden unter Telefon 08221 / 919-311 entgegen genommen. (AZ)