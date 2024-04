Ulm

Was Oldtimer-Fans bei der Technorama alles entdecken können

Plus Ob alte Vespas, ein Lamborghini-Traktor oder eine einzelne Stoßstange: Bastler und Schrauber kommen in der Ulmer Messe auf ihre Kosten.

Von Dagmar Hub

Die Frau aus Bobingen staunt nicht schlecht, als ihr ein Interessent erklärt, dass der mehr als hundertjährige Pflug aus Ulm stammt, den die Anbieterin auf die 44. Ulmer Technorama brachte. Das Gerät, früher in Königsbrunn im Einsatz, wurde in der Pflugfabrik Eberhardt hergestellt und ist nach langer Zeit quasi nach Hause zurückgekommen. Im Unterschied zum Pflug haben allerdings die meisten angebotenen und gezeigten Oldtimer der Technorama etwas mit Motoren zu tun.

Auf dem Freigelände der Ulmer Messe ist einiges geboten

Oldtimerbesitzer und -fans sind vom guten Wetter abhängig, denn wer würde wertvolles Blech schon im Regen stehen lassen? In diesem Jahr meint Petrus es nach einer langen Kältephase gut mit den Anbietern und Interessenten auf der Technorama, denn die Sonne scheint vom blauen Himmel, und so kommen Kunden und Aussteller teilweise von weit her. Italienisch ist auf der Oldtimer-Messe ebenso zu hören wie Schwyzerdütsch. Allerdings haben viele Aussteller und Teilehändler aufs gute Wetter gesetzt – im Freigelände ist die Dichte der Stände deutlich höher als in den Hallen, wo weniger Oldtimer- und Youngtimer-Fahrzeuge angeboten werden als vor der Corona-Pandemie. Gerade die Oldtimer aber sind es, die Familien anlocken.

