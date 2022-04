Urteil steht fest: Ulmer Kaufhof-Erpresser muss mehrere Jahre ins Gefängnis

Der Kaufhaus-Erpresser ist am Landgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Sein angebliches Motiv nehmen die Richter dem Mann aus dem Kreis Landsberg nicht ab.

Im Prozess um eine Bombendrohung bei Galeria Kaufhof in Ulm hat die Erste Große Strafkammer am Mittwoch das Urteil gefällt. Der Angeklagte, ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg, muss wegen versuchter räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

Der Angeklagte hatte vor Gericht zwar geschwiegen, jedoch über seinen Anwalt eine Erklärung verlesen lassen, in der er die ihm zur Last gelegten Vorwürfe einräumt. Er gab zu, im Oktober vorigen Jahres in der Galeria Kaufhof in der Ulmer Fußgängerzone eine Bombenattrappe deponiert zu haben. Mit in der Tüte, die er in einer Umkleidekabine ablegte, war ein Erpesserschreiben. In diesem forderte er das Management des Unternehmens auf, ihm binnen 72 Stunden 30 Bitcoins zukommen zu lassen.

Laut Anklage hätte die Kryptowährung einen Wert von mehr als 1,4 Millionen Euro gehabt. Verteidiger Heribert Moosmann aus Ulm sagte jedoch, sein Mandant sei davon ausgegangen, dass die Bitcoins einen Wert von höchstens 500.000 Euro gehabt hätten. Diese habe er für eine Operation in den USA ausgeben wollen, da er geglaubt habe, an einem Hirntumor zu leiden. Tatsächlich ergab eine Untersuchung während der Untersuchungshaft, dass der Angeklagte nicht an Krebs leidet, wie ein Gutachter vor Gericht aussagte.

Bombenattrappe bei Galeria Kaufhof löste Großeinsatz in Ulm aus

Die Bombenattrappe war erst am Tag, nachdem sie der Angeklagte ins Kaufhaus gebracht hatte, als solche erkannt worden. Die Galeria Kaufhof wurde geräumt, etwa 150 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Das Geschäft blieb für den Rest des Tages geschlossen. Der Geschäftsführer gab den finanziellen Schaden mit 60.000 Euro an. Körperlich oder psychisch wurde laut den Zeugenaussagen niemand beeinträchtigt.

