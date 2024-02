Ingolstadt/Elchingen

vor 22 Min.

Missbrauchsprozess: Ermittler finden Pornofilme bei Priester

Plus Beweis vor Gericht: Bei einem Pfarrer, der in der Region tätig war, wurden Pornofilme gefunden. Die Sequenzen ähneln jenen Taten, die ihm ein Ex-Ministrant vorwirft.

Von Luzia Grasser

18 Minuten dauerte der Film, den sich das Gericht am Freitag angesehen hat. Zu sehen sind zwei Männer, teils komplett nackt, wie sie von einem dritten – bekleidet mit weißem Kittel und Mundschutz – körperlich untersucht werden. Sie werden gemessen, abgetastet, ihre Körper werden genau in Augenschein genommen. Der Filmtitel spricht von "Physical Examination" - auf Deutsch "Körperliche Untersuchung". Es geht um Doktorspiele mit eindeutig pornografischem Hintergrund. Gefunden wurde die Videosequenz – zusammen mit weiteren knapp vier Stunden pornografischem Filmmaterial – bei einem Priester, der sich aktuell vor dem Landgericht Ingolstadt in einer Berufungsverhandlung verantworten muss und der zuletzt in Elchingen im Landkreis Neu-Ulm tätig war.

Ihm wird vorgeworfen, vor mehr als 15 Jahren einen Ministranten im Kreis Pfaffenhofen sexuell missbraucht zu haben. Und zwar auf eine ähnliche Art und Weise, wie sie auf dem Film zu sehen ist. Den damals 14-Jährigen soll er aufgefordert haben, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, um seinen Körper vermessen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen