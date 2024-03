Karlshuld/Neuburg/Schrobenhausen

16:08 Uhr

Protestzug: Mit Lastwagen und Traktoren durch das Donaumoos

Plus Auf einer Strecke von 90 Kilometern machten Landwirte und Mittelständler ihrem Unmut über die Politik Luft. Die Route führte nach Neuburg, Schrobenhausen und durchs Donaumoos.

Von Andrea Hammerl

Die Proteste der Landwirte, Handwerker, Unternehmer und Bürger gehen weiter. Sie fordern Bürokratieabbau, die Abschaffung der CO 2 -Steuer sowie Meinungsfreiheit und sie wollen, dass sich Arbeit wieder lohnt.

Die Protestroute der Landwirte und Unternehmer war 90 Kilometer lang

Viel Zustimmung vom Straßenrand haben die Teilnehmer der 90 Kilometer langen Rundfahrt des Bündnisses Bayerischer Mittelstand am Samstag erhalten. Rund 100 Bulldogs, Lastwagen, Sprinter und Autos sind am frühen Vormittag am Wald bei Manching gestartet, unterwegs ist die Kolonne auf zwei Kilometer Länge und mehr als 200 Fahrzeuge angewachsen. Knapp neun Stunden später endete die Tour „Von Stadt zu Stadt“ über Neuburg, Schrobenhausen, das Donaumoos und Ingolstadt unfallfrei wieder in Manching.

