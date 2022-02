Kupferdiebstähle im Landkreis: Täter waren „dilettantisch“ und „unorthodox“

Plus Geschädigte aus Rennertshofen, Bergheim und Ehekirchen berichten, welchen Schaden die Täter beim Diebstahl der Kupferteile angerichtet haben.

Vor dem Amtsgericht in Neuburg müssen sich derzeit zwei Männer verantworten, die im vergangenen Jahr im Landkreis und darüber hinaus mehrfach Kupfermaterialien gestohlen haben sollen. Am zweiten Verhandlungstag kamen nun acht Zeugen zu Wort, die zur Aufklärung des Falls beitragen sollen: Geschädigte schilderten die Ereignisse genauso wie Schrotthändler, denen das Diebesgut verkauft worden war.