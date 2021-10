2:5 gegen Friedberg: Lehrstunde für die TSG in Sachen Effizienz

SG Untermaxfeld zeigt im Heimspiel gegen den TSV Friedberg keine schlechte Leistung, muss sich aber dennoch mit 2:5 geschlagen geben. Deutlich besser macht es dagegen Aufsteiger FC Rennertshofen.

Ein weiteres Ausrufezeichen setzte Aufsteiger FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost mit dem 4:1-Erfolg beim BC Rinnenthal. Nichts zu holen gab es dagegen für die TSG Untermaxfeld und den TSV Burgheim.

Untermaxfeld – Friedberg 2:5

Ganz so klar, wie es der Endstand vermuten lässt, gestaltete sich der Spielverlauf nicht. Die TSG hatte bereits in den Anfangsminuten die Möglichkeit, in Führung zu gehen, ließ diese aber ungenutzt. Die große Stärke des TSV war die Effektivität, die seine Offensivreihe an den Tag legte. In Minute zehn folgte der erste Angriff über die rechte Seite mit einem schnellen Seitenwechsel, welcher prompt zum 1:0 führte. Die TSG hatte in den ersten 30 Minuten ein Chancenplus, wodurch der Ausgleich durchaus verdient gewesen wäre. Doch erfolgreich war erneut Friedberg: Pietruska erlief einen schnell gespielten Ball und versenkte diesen zum 2:0. Noch vor der Pause gelang Untermaxfeld der Anschlusstreffer, als Fabian Vollmeier aus dem Gewühl heraus nach einer Ecke traf. Über weite Strecken war diese Partie von vielen Zweikämpfen geprägt.

Die Gäste erhöhten in der 60. Minute 60 einer Ecke – begünstigt durch Unstimmigkeiten in der TSG-Abwehr – auf 3:1, ehe sie nur eine Zeigerumdrehung später auch noch den vierten Treffer durch Franz Fabian folgen ließen. Diese Nackenschläge hinterließen bei der Heimmannschaft Spuren, auch wenn Patrick Auerhammer kurz darauf auf 2:4 verkürzte. Die weiteren Offensivbemühungen verliefen jedoch im Sand. So waren es die Friedberger, die kurz vor Schluss zum 5:2-Endstand erhöhten. (tsg)

Rinnenthal – Rennertshofen 1:4

Gleich zu Beginn hatte die Heimelf vor 180 Zuschauern bereits eine gute Möglichkeit. Doch Gästekeeper Fieger lenkte den Schuss von Julian Büchler um den Pfosten. Im Gegenzug markierte Tobias Kruber nach einem weiten Zuspiel das 1:0 für die Gäste. Der BCR agierte sichtlich verunsichert und die Gäste nutzten dies aus: Nach nur zwölf gespielten Minuten schob Thomas Krämer einen Querpass zum 2:0 für die Rennertshofer ein. Der BCR kam nicht ins Spiel: In der 24. Minute war Pickhard nach einem schönen Zuspiel zur Stelle und versenkte das Leder aus elf Metern zum 3:0. Der BCR war nun völlig von der Rolle. Schwerthöffer und Engl hatten eine der wenigen BCR-Möglichkeiten, welche Torwart Fieger jedoch parierte. Nach einem kapitalen Abspielfehler in der Abwehr konnten die Gäste durch Pickhard mit dem Pausenpfiff zum 4:0 erhöhen.

In der zweiten Halbzeit sah man mehr Kampf beim BCR und die erste Gelegenheit durch Seidl. Sein Schuss am Fünf-Metereck ging jedoch knapp vorbei. (47.) Nach dem Kahlid Abunemah eine gute Möglichkeit der Gäste vergab, machte es Michael Fesenmayr aufseiten des BCR besser – aus kurzer Distanz erzielt er den Anschlusstreffer zum 1:4. (69.) Der BCR war nun bemüht und kam mit weiten Bälle auch zu Möglichkeiten – die beste hatte Deniz Schmid, dessen Lupfer sich auf die Latte senkte (90.). (mapf)

Dasing – Langenmosen 1:0

Am Sonntagnachmittag gastierte die DJK Langenmosen bei der bisher heimstärksten Mannschaft der Kreisliga Ost, TSV Dasing. Die Dasinger hatten zuvor alle ihre sechs Heimspiele gewonnen. Und auf sehr glückliche Art und Weise kam der siebte dazu. Bis zur 94. Minute hielt Langenmosen mit viel Kampf und Leidenschaft das torlose Unentschieden, ehe Marco Ruppenstein doch noch der 1:0-Siegtreffer gelang. Während Dasing damit seine makellose Heimbilanz ausbaute, ist Langenmosen seit nunmehr sechs Partien sieglos. (djk)

Rain II – Mühlried 3:0

Der TSV Rain II hat mit einem verdienten 3:0-Erfolg gegen den SV Mühlried die Tabellenführung in der Kreisliga Ost behauptet. Wie Co-Spielertrainer Michael Haid sagt, sei insbesondere in der ersten halben Stunde zu spüren gewesen, dass der Gegner mit nun zwölf Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt, beide Teams neutralisierten sich. Dann kam jedoch Matthias Kühling nach einem Freistoß am langen Pfosten an den Ball – und drückte die Kugel zur Heimführung für den TSV über die Linie. Zwei Minuten später hätte Spielertrainer Niko Schröttle nach einem Foul an Benedikt Bottenschein per Elfmeter zum 2:0 erhöhen können – schoss aber vorbei.

Kurz nach der Pause hatte Mühlried eine Großchance. „Wir hatten Glück, dass der Kopfball drüber ging“, sagt Haid. Im Anschluss nahm Rain wieder das Zepter in die Hand – und durch Tim Härtel zum 2:0. Nach einem geblockten Freistoß traten die Hausherren die erneute Hereingabe erneut an den langen Pfosten, wo der Flügelspieler zur Stelle war. Härtel war einer von vier Spielern der TSV–Reserve an diesem Tag, der aus dem Regionalliga-Kader zum Teams gestoßen war. Den Schlusspunkt der Partie setzte Johannes Marb, der einen Konter zum 3:0 abschloss. Zum letzten Spiel der Hinrunde geht es für Rain am kommenden Sonntag nach Friedberg. „Wir haben nach ein paar Punktverlusten zu Beginn eine gute Hinrunde gespielt und wollen diese auch auf Platz eins abschließen“, sagt Haid. (cup)

Griesbeckerzell – Burgheim 3:0

Durch Tore von Oguzhan Ülger (22.), Marius Kefer (45.) und Simon Landes (77.) kam der SCG zu einem Favoritensieg. (nr)