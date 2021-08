FC Rennertshofen auf dem Boden der Tatsachen

Aufsteiger FC Rennertshofen muss sich im „kleinen Derby“ dem SV Thierhaupten mit 1:2 geschlagen geben. Auch die TSG Untermaxfeld und der TSV Burgheim kassieren Niederlagen.

Ihre erste Saisonniederlage musste in der Kreisliga Ost die TSG Untermaxfeld beim TSV Dasing hinnehmen. Auch der weiter sieglose TSV Burgheim und Aufsteiger FC Rennertshofen gingen am Wochenende mit leeren Händen von den jeweiligen Plätzen.

Dasing – Untermaxfeld 3:1

Mit einem 3:1-Heimsieg schloss der TSV Dasing die englische Auftaktwoche ab. „Zwei Siege und eine knappe Pleite in Aichach – damit können wir durchaus zufrieden sein“, war TSV-Coach Jürgen Schmid angesichts vieler Ausfälle voll des Lobes für seine junge Truppe. Auch bei hochsommerlichen Temperaturen am Samstagnachmittag auf der Dasinger Sportanlage steckte der TSV gegen die TSG Untermaxfeld die Personalnot gut weg. Zumal Schmids Sohn David mit einer schwerwiegenden Ellbogenverletzung kurzfristig nicht mitwirken konnte und Simon Gilg nach zehn Minuten mit einer Oberschenkelzerrung vom Feld musste. Untermaxfeld um Coach Wolfgang Rückel war zwar mit zwei Siegen im Gepäck angereist, aber ohne Trikot-Oberteile. Erst unmittelbar vor dem Anpfiff wurden diese nachgeliefert.

TSV-Schlussmann Max Stahler musste in Hälfte eins zwei Distanzschüsse von André Ruf und Thomas Edler abwehren. Erst nach der Pause kam Dasing richtig ins Spiel. Gabriel Ögünc wirbelte über die rechte Außenbahn und erzielte die Führung mit einem satten Flachschuss (53.). Als Ögünc den freien Florian Higl herrlich bediente, erhöhte dieser auf 2:0 (66.). Patrick Molnar krönte seine starke Vorstellung mit dem 3:0 für die Schmid-Elf (73.). Den Untermaxfelder Ehrentreffer erzielte Michael Beck (81.). (r.r)

Firnhaberau – Burgheim 4:0

Auf verlorenem Posten war die junge Burgheimer Mannschaft beim Gastspiel gegen den Spitzenreiter aus Augsburg. Bereits nach den ersten 45 Minuten führte der überlegene Favorit durch einen Doppelschlag von Alexander Schaller (19./25.) mit 2:0. Auch nach dem Wiederbeginn war der TSV Firnhaberau das bessere und gefährlichere Team. Ebrima Sanyang in der 59. und 83. Minute schoss letztlich einen klaren 4:0-Erfolg für seine Truppe heraus. (nr)

Rennertshofen – Thierhaupten 1:2

Auf den Boden der Tatsachen wurde der FC Rennertshofen bei seinem zweiten Kreisliga-Heimspiel geholt. Die Mutzbauer-Elf konnte nicht an die Leistung des Mittwochsspiels gegen Aresing (3:1) anknüpfen. Erschwerend kam hinzu, dass die Gäste aus eineinhalb Chancen zu zwei Treffern kamen, die den Sieg bedeuteten. Beide Teams begannen sehr verhalten. Die 180 Zuschauer sahen zunächst viele Quer- und Rückpässe. Gefährlich wurde es für den SVT in der zwölften Minute, als Philipp Stadler über links freigespielt wurde, aber sein Schuss gerade noch geblockt werden konnte. Durch einen Freistoß von der Strafraumkante drohte dem FCR Gefahr. Aber Keeper Manuel Fieger konnte den scharf getretenen Ball von Dominik Reinhard parieren (20.). Praktisch im Gegenzug kam der Gastgeber zu einer Dreifach-Chance. Benjamin Kohler scheiterte am Torwart, der Nachschuss von Philipp Stadler krachte an den Pfosten und der dritte Versuch von Marian von Bornhaupt wurde von einem Verteidiger-Bein geklärt.

Nach dem Wechsel hatte der eingewechselte Niklas Schelchshorn eine gute Möglichkeit, traf den Ball aber nicht voll. Um so besser traf diesen SVT-Stürmer Benjamin Ullmann, der einen Freistoß aus 20 Metern an der Mauer vorbeizirkelte und zum 0:1 traf (48.). Nur vier Minuten später nutzte Philipp Stadler einen Abpraller zum 1:1-Aus-gleich. Aber auch jetzt fehlte dem FCR-Spiel die Durchschlagskraft nach vorne. Als sich dann in der 78. Minute ein SVT-Angreifer auf der rechten Seite gegen zwei FCR’ler durchsetzen konnte, verwertete Christian Gams die Hereingabe per Kopf zum etwas glücklichen 2:1-Erfolg für die Gäste. (abs)

Adelzhausen – Langenmosen 2:2

Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich der BC Adelzhausen und die DJK Langenmosen. Beide Mannschaften gingen vom Mittwoch mit einem Sieg im Rücken ins Spiel. Es dauerte allerdings bis zur 35. Minute, ehe ein erster Treffer bejubelt werden konnte, – und zwar auf Gästeseite. Michael Baierl traf zum 0:1. Adelzhausen gelang jedoch noch vor der Pause der Ausgleich. Michael Guggemos erzielte das 1:1. In der zweiten Halbzeit brachte Christoph Mahl die Gastgeber per Kopf verdient mit 2:1 in Führung (66.). Doch Adelzhausen ließ sich den Sieg noch aus der Hand nehmen, als Stefan Kellner nach einer Ecke zum 2:2-Ausgleich traf (86.). (ull)

Aresing – Rain II 3:4

Die zweite Mannschaft des TSV Rain hat ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Das Spiel beim BC Aresing glich allerdings einer Achterbahnfahrt. Dabei sah es zu Beginn richtig gut aus für die Gäste, denn nach fünf Minuten traf Spielertrainer Niko Schröttle, der sich im Strafraum gegen zwei BCA-Abwehrspieler durchgesetzt hatte, zum 1:0. Keine Viertelstunde später erhöhte Fabian Miehlich. Dem TSV Rain gelang in der ersten Hälfte ein weiterer Treffer, der aber wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde (36.).

Während die Gäste im ersten Durchgang überlegen waren, kam nach dem Wechsel die Heimelf aus Aresing deutlich besser auf und erzielte in Person von David Ibraimovic nach gut einer Stunde den Anschlusstreffer. Doch damit nicht genug: Innerhalb von nur zehn Minuten war das Spiel komplett gedreht, nachdem Simon Zach (63.) und Matthias Höß (70.) für Aresing erfolgreich waren. Doch das letzte Wort hatten die Rainer: Zunächst war Matthias Kühling nach einem Freistoß zum 3:3 erfolgreich (76.), ehe derselbe Spieler nur vier Minuten später den TSV wieder in Führung brachte. Diese sollte bis zum Abpfiff Bestand haben. Damit erhöht Rain sein Punktekonto auf vier, während Aresing weiter auf Zählbares warten muss. (dz)