Fußball-Nachlese

vor 18 Min.

Fußball-Nachlese: Dem Wetter zum Trotz

Plus Während am Wochenende einige Spiele abgesagt wurden, gelang dem SV Klingsmoos ein 3:0-Heimsieg gegen Dasing. Für den FC Ehekirchen erweist sich der Kunstrasenplatz in Gilching als Vorteil.

Von Benjamin Sigmund

Spiele im Spätherbst sind für Amateurfußballer wahrlich kein Vergnügen. Dauerregen und Kälte sorgen für tiefe und matschige Böden, der Spaßfaktor geht deutlich zurück. Zahlreiche Partien wurden deshalb am Wochenende gar nicht erst angepfiffen, weil es die widrigen Platzverhältnisse nicht zuließen. In der Kreisklasse Neuburg etwa fand nur eine Partie statt, in der A-Klasse Neuburg waren es zwei.

Gespielt hat hingegen der SV Klingsmoos in der Kreisliga Ost. „Der Vorteil war, dass wir zuletzt viele Auswärtsspiele hatten“, sagt Spielertrainer Johannes Kranner. „In der zweiten Halbzeit wurde es zwar schwieriger, aber für die aktuelle Jahreszeit war unser Platz ein Traum.“ Dass gespielt wurde, zahlte sich für den SVK dann auch aus. Die Mösler besiegten den TSV Dasing mit 3:0 und sind in der Tabelle weiterhin vorne mit dabei. „Vom Ergebnis her war es souverän. Aber Dasing hatte zwei, drei gute Chancen, hat sie aber nicht verwertet. Wir hingegen haben unsere Möglichkeiten genutzt“, so Kranner. Wie bereits beim 2:0-Erfolg in Rennertshofen vor zwei Wochen erzielte der Mittelfeldspieler ein Weitschusstor. „Gerade treffe ich die Bälle gut. Aber Tore von mir kommen eigentlich nicht so oft vor und werden nicht zur Regel werden“, sagt Kranner. Trotz des positiven Laufs des Aufsteigers freut er sich auf die Winterpause. „Es wird Zeit. Aktuell regnet es bei jedem Training. Es ist wirklich zäh.“ Einmal will Kranner aber unbedingt noch antreten. Am Sonntag steht das Derby beim TSV Pöttmes, der von Kranner-Kumpel Fabian Scharbatke trainiert wird, an. „Gegen ihn will ich immer gewinnen“, sagt Kranner lachend.

