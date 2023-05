Fußball-Nachlese: Von Jägern und Gejagten

Der FC Ehekirchen kann sich aus eigener Kraft den Titel holen. Seine gute Ausgangslage verspielt hat der SV Bertoldsheim. Ober-/Unterhausen macht in der B-Klasse den Aufstieg perfekt.

Damit hatte beim FC Ehekirchen wohl keiner mehr gerechnet. Der 1. FC Sonthofen trat souverän auf, die Meisterschaft schien ihm nicht mehr zu nehmen zu sein. Doch die Allgäuer verspielten binnen vier Tagen fünf Punkte, weswegen der FCE nun aus eigener Kraft den Titel in der Landesliga Südwest holen kann.

Nach dem 1:1 am Mittwoch in Kempten verlor Sonthofen am Samstag nach einem Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2 beim SC Oberweikertshofen. Nun hat der FC Ehekirchen noch zwei Punkte Rückstand, hat aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Gewinnt der FCE also seine fünf Spiele, ist er Meister und steigt in die Bayernliga auf. Zumindest die Relegation hat Ehekirchen bereits rechnerisch sicher, weil sowohl der FV Illertissen II als auch der VfB Durach am Samstag keine Punkte holten. „Ich habe zunächst gar nicht realisiert, dass wir sicher Zweiter sind“, sagt FCE-Spielertrainer Michael Panknin. Die Pleite Sonthofens hätte das perfekte Wochenende natürlich abgerundet. Der FCE hatte bereits am Freitagabend mit einem glanzlosen 2:0-Sieg beim TSV Gersthofen vorgelegt, als zwei verwandelte Elfmeter zum Erfolg genügten. Während Ehekirchen in der Defensive nahezu nichts zuließ, erspielte man sich selbst kaum Chancen aus dem Spiel heraus. „Das war nicht unsere beste Leistung“, weiß Panknin. „Wir waren zwar am Drücker, haben aber zum Teil zu schlampig agiert und die Angriffe nicht gut zu Ende gespielt.“ Insgesamt sei der Auftritt diesmal aber „okay“ gewesen, zuvor beim 3:1 gegen Schlusslicht Hollenbach habe man hingegen „schwach gespielt“.

FC Ehekirchen hat den Aufstieg in der eigenen Hand

Nun hat Ehekirchen den Aufstieg in den eigenen Händen. Ein Selbstläufer ist die Realisierung aber nicht, wie Panknin weiß: „Wir haben ein knackiges Restprogramm, es wird schwierig, alle Partien zu gewinnen.“ Nach dem Heimspiel gegen den FV Illertissen II am Sonntag (17 Uhr) stehen die Auswärtsspiele in Erkheim, Weißenburg und Jetzendorf an, ehe am letzten Spieltag Durach zu Gast ist. „Wir müssen uns steigern, die Gegner werden schwieriger als zuletzt“, fordert Panknin und hofft, dass die Spieler nicht verkrampfen, nachdem sie vom Jäger zum Gejagten wurden. „Ich selbst bleibe entspannt und hoffe, dass das bei allen so ist.“ Der 33-Jährige selbst droht hingegen zumindest am kommenden Spieltag auszufallen. In Gersthofen musste er nach 60 Minuten wegen einer Verletzung im hinteren Oberschenkel ausgewechselt werden. Ihm gehe es jedenfalls „täglich etwas besser“, so Panknin.

Vom Gejagten zum Jäger wurde hingegen der SV Bertoldsheim in der A-Klasse Neuburg. Nach der überraschenden 2:3-Niederlage bei der SG Holzheim/Münster kann der Tabellenführer nicht mehr aus eigener Kraft aufsteigen. Der FC Illdorf hat zwar einen Punkt Rückstand, aber eine Partie weniger ausgetragen. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden“, sagt SVB-Spielertrainer Markus Schiele zur jüngsten Partie. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand habe man ins „Risiko gehen“ müssen und das 0:3 kassiert. „Es wäre sogar noch ein Unentschieden drin gewesen, aber nach so einem Rückstand ist das schwierig.“ Natürlich hätte man den Titelgewinn gerne weiterhin in der eigenen Hand gehabt. „Aber jetzt ist es nun mal so. Wir müssen unsere letzten drei Spiele gewinnen und schauen, ob Illdorf noch Punkte abgibt.“ Erstes Ziel sei es, den zweiten Platz und damit die Relegation zu festigen, was aus eigener Kraft zu erreichen ist. Spannung verspricht der Schlussspurt in jedem Fall. Bertoldsheim ist am letzten Spieltag spielfrei, muss seine Hausaufgaben bis dahin erledigen. „Das ist natürlich ungewöhnlich, wenn man dann nur hoffen kann“, so Schiele, der mit seiner Mannschaft zunächst am Sonntag (15 Uhr) die DJK Brunnen empfängt.

TSV Ober-/Unterhausen will Meister werden





Lesen Sie dazu auch

Aufgestiegen: Patrick Sager (rechts) steht mit dem TSV Ober-/Unterhausen als Aufsteiger in die A-Klasse fest. Fotos: Daniel Worsch Foto: Daniel WORSCH





Zugeschaut hat am Sonntagnachmittag auch das Team des TSV Ober-/Unterhausen in der B-Klasse Neuburg. Nach dem eigenen 2:1-Erfolg bei der SpVgg Joshofen-Bergheim II fuhr die Mannschaft nahezu komplett zur Partie zwischen dem SC Feldkirchen und dem SV Ludwigsmoos. Und durfte am Ende jubeln. Da das Spiel 0:0 endete und die Mösler nicht gewannen, steht der Aufstieg des TSV frühzeitig fest. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf Ludwigsmoos bei vier ausstehenden Spieltagen, zudem wurde der direkte Vergleich gewonnen. Eine große Feier habe es noch nicht gegeben, diese ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant, sagt Trainer Karl-Heinz Schmid, der über den Aufstieg freilich glücklich ist: „Zu viele Jahre in der B-Klasse sehe ich kritisch“, sagt er. „Das Vereinsleben baut dann noch mehr ab als ohnehin schon.“ Daher sei es wichtig, sich langfristig in der A-Klasse zu etablieren. Schmid wird auch im nächsten Jahr an der Seitenlinie stehen, wenn die Lokalderbys gegen Wagenhofen, Sinning und weitere Vereine anstehen. „Diese Duelle beleben das Ganze“, sagt Schmid. Ziel werde es sein, „diese Klasse zu halten“. Wichtig dafür wäre, „noch zwei, drei Spieler dazuzubekommen, damit der Kader größer ist, wir eine höhere Trainingsbeteiligung haben und Ausfälle besser kompensieren können.“

Da der Aufstieg absehbar war – in der B-Klasse Neuburg schaffen es zwei Teams nach oben – ist der erklärte Wunsch, nun noch Meister zu werden. Der TSV Ober-/Unterhausen hat nun zwei Punkte Vorsprung auf Feldkirchen, das direkte Duell steht am 21. Mai an. „Aber zunächst müssen wir gegen Ried II und Burgheim II gewinnen. Denn geschenkt wird dir nichts, das haben wir gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim II gesehen, die gut aufgestellt war“, sagt Schmid. Zu diesem Zeitpunkt wird dann wohl auch der Aufstieg des SC Feldkirchen, dem noch ein Sieg fehlt, bereits feststehen.