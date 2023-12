Fußball

17:45 Uhr

Spannung an der Spitze und ein punktloser Letzter in der Kreisklasse Neuburg

Plus In der Kreisklasse Neuburg haben sich drei Mannschaften etwas abgesetzt. Der SV Grasheim scheint in die Fußstapfen der Absteiger der vergangenen beiden Jahre zu treten. Wer die Torjägerliste anführt und die fairste Mannschaft der Liga ist.

Von Benjamin Sigmund

In der Fußball-Kreisklasse Neuburg hat sich an der Spitze ein spannendes Tabellenbild ergeben. In der hinteren Tabellenregion hingegen kann der noch punktlose SV Grasheim den Abstieg wohl kaum mehr vermeiden. Unsere Zeitung blickt auf die bisherige Saison zurück.

Situation

Drei Mannschaften liegen an der Spitze eng beisammen. Die SG Münster/Holzheim und der BSV Berg im Gau haben jeweils 31 Punkte auf dem Konto, der TSV Burgheim ist mit 30 knapp dahinter platziert. Noch Chancen, in den Aufstiegskampf einzugreifen, dürfen sich der SV Steingriff und die TSG Untermaxfeld ausrechnen. Beide haben 23 Zähler gesammelt und noch ein Spiel in der Hinterhand. Am anderen Ende der Tabelle scheint die Situation beim SV Grasheim, der noch punktlos ist, aussichtslos zu sein. Der Vorletzte muss in die Relegation. Diesen Rang belegt die SG Feldheim/ Genderkingen mit acht Punkten. Knapp davor rangieren der FC Zell/Bruck (ebenfalls acht Zähler) und Aufsteiger FC Illdorf (elf).

