Pläne für Kreisverkehr bei Oettingen rücken näher

Plus Statt einer Kreuzung soll es von Megesheim nach Oettingen bald einen Kreisel geben. Außerdem soll der Radweg zwischen Schwaben und Franken ausgebaut werden.

Im Bereich der Stadt Oettingen und der Gemeinde Hainsfarth plant das Staatliche Bauamt Augsburg in absehbarer Zeit einige Neuerungen. Zum einen ist an der Abzweigung der Bundesstraße 466 kurz nach der Wörnitzbrücke in Richtung Megesheim/Wemding ein Kreisverkehr geplant.

Bauamt will „Radweglücke“ schließen

Darüber hinaus soll parallel zur Bundesstraße ab der Abzweigung nach Auhausen in Richtung Westheim ein neuer Radweg bis zur Landkreisgrenze Weißenburg/Gunzenhausen bei Wachfeld gebaut werden, um die „Radweglücke“ zwischen Schwaben und Franken zu schließen.

Wolfgang Betzl vom Staatlichen Bauamt skizzierte gestern gegenüber den Rieser Nachrichten den vorläufigen Zeitplan für die Projekte. Nach den derzeitigen Planungen will seine Behörde im kommenden Jahr mit dem Bau des Kreisels beginnen und nach Möglichkeit auch noch ein Teilstück der Staatsstraße nach Megesheim sanieren. Dazu bedürfe es einer engen Abstimmung mit der Bayern-Bahn, weil davon auch der bestehende Bahnübergang betroffen sein werde, der dem Nördlinger Eisenbahnunternehmen gehöre. Den Baubeginn des Radweges erwartet Betzl nicht vor 2021. Diese Maßnahme sei verhältnismäßig aufwendig, weil gleichzeitig in diesem Teilabschnitt eine Verbreiterung der Bundesstraße vorgesehen sei und deswegen ein Planfeststellungsverfahren notwendig werde. Keinen Ehrgeiz entwickle derzeit das Staatliche Bauamt, an der Staatstraße 2216 von der B466 zur Ortseinfahrt Hainsfarth etwas zu verändern, sagte Betzl weiter. Der Gemeinderat Hainsfarth habe gegenüber seiner Behörde unmissverständlich deutlich gemacht, dass er an der derzeitigen Trassenführung unbedingt festhalten wolle. Auch eine Sanierung der Fahrbahn sei momentan relativ weit weg, erklärte Betzl – es sein denn, die Bayern-Bahn erneuere den Bahnübergang. „In diesem Fall würden wir uns überlegen, ob wir dann mit einsteigen“, betonte der stellvertretende Abteilungsleiter. Hainsfarths Bürgermeister Klaus Engelhardt bekräftigte gegenüber unserer Zeitung die Haltung seiner Kommune. Er gehe allerdings davon aus, dass eines Tages der Bahnübergang und die Staatsstraße von den jeweils zuständigen Stellen saniert würden, nicht zuletzt im Hinblick auf eine mögliche Reaktivierung der Hesselbergbahn.

Verkorkste Straße wird wohl nicht noch einmal asphaltiert

Aufgegeben hat Engelhardt nach eigenen Angaben die Hoffnung, das Staatliche Bauamt werde die Straße von Hainsfarth nach Steinhart nochmals neu asphaltieren, um die vorhandenen Bodenwellen nach der im vergangenen Jahr völlig verkorksten Sanierung der rund drei Kilometer langen Trasse (wir berichteten) zu beseitigen. Der Bürgermeister kann sich vorstellen, eines Tages die Strecke nach Steinhart zu einer Kreisstraße abzustufen, in der Hoffnung, der Kreis würde dann für eine neue Fahrbahn sorgen. Allerdings gehe er davon aus, dass sich vor den Kommunalwahlen in dieser Richtung nichts mehr bewegen werde, so Engelhardt. „Danach werden wir sehen, ob sich etwas machen lässt.“