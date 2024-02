Nördlingen

vor 11 Min.

Hallenbesitzer sagt: "Das kann in drei Wochen wieder fertig sein"

Der Besitzer der Asylunterkunft in der Nürnberger Straße sagt, die Hallen seien in drei Wochen wieder beziehbar.

Plus Am Sonntag brennt eine Asylunterkunft in der Nürnberger Straße. Besitzer der Hallen ist die Firma Josef Werner Schmid aus Dillingen, die den Schaden beurteilt.

Bereits am Montag hat sich Josef Albert Schmid vor Ort ein Bild machen können: Am späten Sonntagnachmittag war ein Feuer in einer Nördlinger Asylunterkunft ausgebrochen, wahrscheinlich ausgelöst durch ein zündelndes Kind. Über 60 Menschen mussten in andere Unterkünfte im Landkreis untergebracht werden, in Donauwörth, Rain und Harburg. Die Hallen an der Nürnberger Straße hat die Firma Messe- und Ausstellungsorganisation Josef Werner Schmid errichtet, Geschäftsführer ist Josef Albert Schmid, der im Gespräch mit unserer Redaktion sagt: "Wir haben uns den Schaden vor Ort angeschaut, es ist am Ende des Tages weniger dramatisch, als es zunächst den Eindruck gemacht hat."

Schmid sagt, der Todesfall habe ihn sehr getroffen, es sei tragisch. Sollte es aber, wie von der Polizei in den Raum gestellt, keinen direkten Zusammenhang mit dem Brand geben, sei das auch schwer durch ein Brandschutzkonzept vermeidbar. Genauso sei es mit der möglichen Ursache, die, sollte sie sich bestätigen, kaum vermeidbar sei. Der Geschäftsführer wartet noch auf die offizielle Bestätigung der Kriminalpolizei zur Ursache. Angesichts der starken Rauchentwicklungen sei der Fall – in Bezug auf die Halle – seinem Eindruck nach weniger schlimm als erst einmal angenommen.

