Möttingen

18:00 Uhr

Sanierung der Staatsstraße 2221: Möttingen unternimmt neuen Vorstoß

Plus Die Kommunalpolitiker wünschen sich dringend eine Sanierung der maroden Fahrbahn, aber die Behörden machen wenig Hoffnung. Nun gibt es einen neuen Anlauf.

Von Bernd Schied

Das Thema gleicht einer unendlichen Geschichte. Seit Jahrzehnten kommt immer wieder der Ausbau der Staatsstraße 2221 von Möttingen über Ziswingen und Mönchsdeggingen in der Rieser Kommunalpolitik auf die Tagesordnung. Die Trasse befindet sich in großen Teilen in einem immer schlechteren Zustand. Sie ist zu schmal und weist erhebliche Unebenheiten auf, die für die Verkehrsteilnehmer alles andere als angenehm, ja mitunter sogar gefährlich sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

