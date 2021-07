Alerheimer Aha-Erlebnis

Im Toto-Pokal den Kreisligisten Marktoffingen aus dem Wettbewerb gekickt

In der dritten Runde des Toto-Pokals kamen der TSV Möttingen und Türk Gücü Lauingen ohne Spiel eine Runde weiter, weil deren Gegner SpVgg Deiningen und FC Mertingen nicht antraten. Für die vierte Runde qualifizierten sich unter anderem der FSV Reimlingen, die SpVgg Riedlingen, der SV Holzkirchen, der TSV Wemding und die SG Alerheim.

Der 3:1-Sieg der SG Alerheim über den Kreisligisten FSV Marktoffingen war die Überraschung der dritten Runde. Daniel Mainka hatte den Favoriten zwar nach einer halben Stunde in Führung gebracht, doch Sebastian Hertle glich kurz vor der Pause aus. Ausgerechnet Tobias Stelzle, der vor der Saison von Marktoffingen nach Alerheim gewechselt war, besiegelte mit zwei Toren (69./87. Minute) das PokalAus der Nordrieser. Keine Blöße gab sich dagegen Kreisliganeuling TSV Wemding, der bei der SpVgg Ederheim 4:1 gewann. Joshua Bauer (12.) hatte mit einem Eigentor das 0:1 erzielt. Nur eine Zeigerumdrehung später traf Sandro Morena zum 0:2. Noch vor der Pause stellten Florian Veit (34.) und Chris Luderschmid (41.) auf 0:4. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Marco Gröninger zum 1:4. Der SV Holzkirchen gewann bei der SG TSV Wolferstadt 1/TSV Wemding 2 deutlich mit 6:1. Die Spielgemeinschaft war bereits nach zwei Minuten durch Holger Mück in Führung gegangen. Erst durch einen Doppelschlag von Spielertrainer Philipp Buser vor der Pause (41./44.) drehte der Kreisligist die Partie. Nach einer Stunde traf Joshua Zwickel zum 1:3 und mit seinem dritten Tor sorgte Buser in der 69. Minute für die Vorentscheidung. In der Schlussphase machte Marcel Köhnlein mit zwei Treffern das halbe Dutzend voll.

Erst nach Elfmeterschießen schied der TSV Mönchsdeggingen aus dem Wettbewerb aus. Sven Mecko hatte die Südrieser nach elf Minuten in Führung gebracht. Die SpVgg Riedlingen glich durch ein Eigentor von Tim Göttler aus (22.). Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schlusspfiff. Beim Elfmeterschießen trafen Manuel Beck, Sven Mecko, Stefan Maier und Tim Göttler für die Heimmannschaft, während für die SpVgg Riedlingen Michael Reichensberger, Florian Steppich, Jakob Michl, Tommy Österer und Antonio di Mieri trafen. Der FSV Reimlingen gewann bei der SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 3:1. Die Spielgemeinschaft war bereits nach fünf Minuten durch Tim Aurnhammer in Führung gegangen, doch bereits nach 16 Minuten fiel der Ausgleich durch Lukas Wick und zwei Minuten später das 1:2 durch Dominik Kohnle. Der FSV-Torjäger beseitigte in der 84. Minute mit dem 1:3 alle Zweifel am Weiterkommen.

Die Partien der vierten Runde lauten u. a.: SG Alerheim – FSV Reimlingen, TSV Wemding – SV Holzkirchen, SpVgg Riedlingen – TSV Möttingen. Gespielt wird am Sonntag, 1. August, 17 Uhr. (jais)