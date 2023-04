Fußball

vor 50 Min.

Bezirksliga: Endlich wieder ein Sieg für Nördlingen II

Plus Während Nördlingen II in der Bezirksliga immer besser wird und 2:1 gegen Wertingen gewinnt, verdüstert sich für Maihingen nach dem 1:3 gegen Meitingen die Lage.

Von Manuel Ostermeyer, Andreas Schröter

Mit einem Tor in der 90. Minute hat Nördlingens Kerim Ciraci seiner Mannschaft zum ersten Liga-Sieg seit dem 27. November verholfen, als der TSV Rain II mit 1:0 bezwungen wurde. Der zweite Rieser Verein in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord, der FC Maihingen, hat derweil auch sein zweites Spiel am langen Osterwochenende verloren. Gegen den TSV Meitingen lagen die Maihinger zur Pause noch 1:0 in Führung, hatten sich aber auch schon durch ein mit der Roten Karte geahndetes Foul selbst geschwächt und mussten am Ende ein 1:3 hinnehmen.

Bezirksliga: In Unterzahl kann Maihingen den Meitingern nicht standhalten

FC Maihingen - TSV Meitingen 1:3 (1:0). – Die Luft im Abstiegskampf wird für den FC Maihingen immer dünner. Wieder einmal haben die Rieser es nicht geschafft, eine Führung über die Ziellinie zu bringen, wenngleich es an diesem Spieltag schwer war, da sie ab der 41. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz standen. Die Partie ging recht verhalten los, bis Meitingens Erhard nach zehn Minuten mit einem weitem Ball nach vorn geschickt wurde, aber an der Fußabwehr von Torwart Martin Fischer scheiterte. Sein anschließender Heber konnte von Göck vor der Linie geklärt werden. Der FC Maihingen hatte nach 20 Minuten seine erste Gelegenheit. Dominik Göck spielte auf Max Steger, der seinen Gegenspieler aussteigen ließ und dann mit seinem Schuss am Gästetorwart scheiterte. Nun gab es Chancen auf beiden Seiten. Dominik Göck verpasste eine Ecke, als Gästertormann Gazic unter den Ball tauchte. Auf der anderen Seite zog Duvnjak ab, aber Fischer parierte mit einer Flugeinlage. Raphael Stimpfle tat es auf der anderen Seite Duvnjak gleich, als er ebenfalls abschloss, aber an der Querlatte scheiterte.

