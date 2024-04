Fußball

vor 52 Min.

Dem SV Holzkirchen gehen die Spieler aus

Plus Fußball-Bezirksliga: Vor dem Samstags-Heimspiel gegen den VfR Neuburg mangelt es an Torhütern. Auch auf anderen Positionen muss der Coach Ausfälle kompensieren.

Von Klaus Jais

Bereits am Samstag (15 Uhr) empfängt Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen den Tabellenvierten VfR Neuburg. Mit der 0:1-Pleite in Hollenbach hat sich die Situation der Rieser im Abstiegskampf nicht verbessert. Die Blau-Gelben haben dazu mit immer größeren Personalsorgen zu kämpfen. Völlig offen ist, wer zwischen den Pfosten stehen wird.

Der VfR Neuburg ist zwar auf Platz vier, aber ohne Chance auf einen der beiden ersten Plätze. Die 37 Punkte verteilen sich auf 18 Heim- und 19 Auswärtszähler. Dabei haben die Donaustädter in diesem Jahr auswärts kaum gepunktet: in Horgau zumindest ein Remis (1:1), aber Niederlagen in Gersthofen (3:1) und in Griesbeckerzell (3:0). Allerdings brachte der VfR Neuburg dem souveränen Tabellenführer TSV Wertingen eine von insgesamt nur zwei Heimniederlagen bei. Trainer der Gäste ist Marco Küntzel und spielender Co-Trainer Sebastian Habermeyer, der zusammen mit Nikolai Krzyzanowski die interne Trefferliste beim VfR mit acht Toren anführt. Es folgen Real Morina mit sechs und Mamadou Diallo mit fünf Treffern. Mit bereits sieben Zeitstrafen wird der VfR nur noch von der SSV Glött (acht Zeitstrafen) übertroffen. Das Hinspiel gewannen die Rieser 1:0.

