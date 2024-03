Erneutes Unentschieden für den TSV Nördlingen

Plus Fußball-Kreisliga: Der TSV Nördlingen bleibt trotz Remis gegen Riedlingen weiter an der Tabellenspitze – denn Maihingen besiegt den Tabellenzweiten mit 2:1.

Nach dem Unentschieden beim TSV Möttingen muss sich der TSV Nördlingen II jetzt sogar mit Tabellenschlusslicht Riedlingen die Punkte teilen. Der FSV Reimlingen erkämpft sich derweil einen Sieg gegen Mertingen. Der TSV Wemding und der TSV Möttingen nehmen jeweils einen Punkt aus ihren Partien mit.

FC Maihingen – SG Alerheim 2:1 (0:0). Gleich in der dritten Spielminute hatten die Gastgeber durch Dominik Göck ihre erste Torchance. Aus spitzem Winkel schoss der Angreifer aber am Tor vorbei. Nach einer knappen halben Stunde dann die nächste Chance für die Heimelf – diesmal Jürgen Liebhard mit dem Schuss aufs Tor aus 20 Metern. Torhüter Samuel Hertle hielt sicher. Kurz vor der Halbzeit versuchten es die Maihinger erneut: Nach einer Ballstafette tauchte Max Steger frei vor Keeper Hertle auf, der auch aus der Kurzdistanz sicher hielt.