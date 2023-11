Fußball

vor 17 Min.

Gegen Stätzling hat Holzkirchen nichts zu verlieren

Plus Fußball Bezirksliga: Den Riesern wird gegen den FCS wenig zugetraut. Gerade darin liegt die Chance des SVH, sich für das 1:5 im Hinspiel zu revanchieren.

Von Klaus Jais

Momentan kommen nur noch zwei Mannschaften für die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Nord infrage, nämlich der TSV Wertingen (40 Punkte) und der FC Stätzling (36). Der FCS gastiert am Sonntag um 14 Uhr beim SV Holzkirchen, dessen Spiel bei der SSV Glött vergangene Woche abgesagt wurde. Die Gäste aus dem Raum Friedberg sind der klare Favorit, aber die Blau-Gelben wollen ihnen mit Heimvorteil ein Schnippchen schlagen.

Das Wetter am vergangenen Wochenende deutete jedenfalls schon mal auf ein Nahen der kalten Jahreszeit hin. Viel Regen und stürmischer Wind ließen nicht nur die Fans am Spielfeldrand frösteln, sondern sorgten für erste wetterbedingte Spielausfälle. In der Fußball-Bezirksliga Nord musste Schlusslicht SSV Glött passen und blies die Heimpartie gegen Holzkirchen bereits am Freitag ab. Geschuldet war dies den aktuell schlechten Platzverhältnissen im Lilienstadion. „Der Platz ist bei uns derzeit extrem tief und die Graswurzel ist kaum mit dem Untergrund fest verbunden“, teilt Lilien-Pressewart Benjamin Rößle mit: „Nach den Heimspielen gegen Schretzheim II und Gundelfingen II war der Platz in einem katastrophalen Zustand. Teilweise wurden Stellen bis zu 40 Zentimetern herausgerissen. Mal schauen, wie es weitergeht. Das Problem haben wir bei uns in Glött schon jahrelang und es bislang nicht in den Griff bekommen. Deshalb haben wir jetzt mal entschieden, dem Platz eine kleine Pause zu gönnen.“ Das Spiel ist noch nicht neu terminiert. „Ich habe erst am Samstagabend von meinem Abteilungsleiter von der Spielabsage erfahren“, widerspricht Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser der obigen Aussage der SSV Glött von der Absage am Freitag.

