17:27 Uhr

Halbzeit in der Bezirksliga: Nördlingerinnen stehen auf Platz zwei

Plus Winterpause in der Bezirksliga der Frauen: Zeit für einen Blick auf die Liga, in der ein Team ungeschlagen ist. In welcher Statistik die Nördlinger Frauen führen.

In der Frauenfußball-Bezirksliga gibt es vier Teams (von elf) aus dem Landkreis Donau-Ries. Die beste Platzierung hat der Aufsteiger TSV 1861 Nördlingen auf Platz zwei; allerdings beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer (SG) TSV Sielenbach/TSV Inchenhofen bereits sieben Punkte. Der Spitzenreiter ist auch als einzige Mannschaft ungeschlagen. Gudrun Stähle, die Trainerin der (SG) SV Wechingen/SG Alerheim, hatte vor der Saison auf Sielenbach als Titelanwärter getippt. Wie sieht es sonst in der Liga aus?

Die Wechinger/Alerheimer Damen belegen mit 13 Punkten den sechsten Platz, der SV Wörnitzstein-Berg ist Achter mit neun Punkten und der FSV Reimlingen liegt mit sieben Punkten an vorletzter Stelle. Fast schon abgeschlagen ist das Schlusslicht Alsmoos-Petersdorf/ Hollenbach mit gerade mal einem Zähler und damit logischerweise noch ohne Sieg. Der Spitzenreiter Sielenbach/ Inchenhofen hat bei einem Torverhältnis von 36:11 die meisten Tore erzielt und die wenigsten kassiert.

