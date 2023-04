Fußball

Kreisliga Nord: Marktoffingen verliert unglücklich gegen Holzkirchen

Mit einem knappen 2:1-Sieg gegen starke Marktoffinger hat der SV Holzkirchen (in Blau-Gelb, am Ball: Micha Köhnlein) seine Tabellenführung ausgebaut.

Plus Der FSV Reimlingen gewinnt 4:3 bei Schützenfest gegen Kicklingen-Fristingen. Alerheim muss in Mertingen eine deutliche Niederlage einstecken.

Das schlechte Wetter am vergangenen Sonntag hat den Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga Nord kaum beeinflusst, nur eine Begegnung konnte nicht stattfinden. Da es sich um das Spiel des Tabellenzweiten TSV Oettingen handelte, konnte der vorerst nicht am SV Holzkirchen dran bleiben, der mit einem glücklichen 2:1 gegen Marktoffingen seinen Vorsprung auf acht Punkte ausgebaut hat.

Kreisliga Nord: TSV Wemding und TSV Hainsfarth trennen sich mit 2:2

TSV Wemding – TSV Hainsfarth 2:2 (1:1). – Wie zuletzt schon fast üblich, lag Wemding zu Beginn schnell zurück. Jannik Gramm setzte sich gegen Daniel Langer durch und traf bereits in der dritten Spielminute zum 0:1. Daraufhin war die Heimelf komplett von der Rolle, Torhüter Marco di Candia musste zweimal mit Glanzparaden retten. Statt möglicherweise 0:3 stand es in der 12. Minute plötzlich 1:1. Florian Veit setzte sich stark gegen zwei Verteidiger durch und legte für Manuel Fensterer auf, der zum Ausgleich einschoss. Danach verlief die Begegnung ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gastgeber, gefährliche Szenen gab es aber nicht mehr. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Die erste Torgelegenheit nutzte Cedric Schweiger mit einer Einzelaktion zum 2:1-Führungstreffer für Wemding (64.). In der 81. Minute köpfte der eingewechselte Simon Wiedemann nach einem Freistoß schließlich zum Ausgleich ein. (unf)

Tore: 0:1 Jannik Gramm (3.), 1:1 Manuel Fensterer (12.) 2:1 Cedric Schweiger (64.) 2:2 Simon Wiedemann (81.); Zuschauer: 105.

