Kreisliga Nord: Möttingen und Wemding gelingen Befreiungsschläge

Der SV Holzkirchen (in Blau-Gelb) steht nach dem Sieg gegen Riedlingen kurz vor der Meisterschaft, auch weil die Verfolger patzen. Links ist Joshua Zwickel zu sehen, rechts am Boden Marcel Köhnlein.

Plus Wemding fährt einen wichtigen 4:1-Heimerfolg gegen Oettingen ein und beendet deren Meisterambitionen. Im Kellerduell dreht der TSV Möttingen die Partie.

Die Kreisliga Nord bleibt spannend bis zum Schluss: Zwei Spieltage vor Saisonende steht der Meister noch nicht fest, aber mit der Oettinger Niederlage in Wemding ist aus dem Dreikampf um den Titel ein Duell geworden. Die Oettinger können mit Holzkirchen nach Punkten nur noch gleichziehen, haben aber den direkten Vergleich verloren. Nur der FSV Reimlingen könnte Tabellenführer SV Holzkirchen die Meisterschaft noch streitig machen, wenn der SVH am kommenden Sonntag verliert und Reimlingen gewinnt – dann liefe alles auf das Duell der beiden Teams am letzten Spieltag hinaus. Andererseits haben die Holzkirchener es dank des 4:2-Siegs gegen Riedlingen nun selbst in der Hand, den Titel und den Aufstieg mit einem Sieg in Buchdorf in klarzumachen.

Im Tabellenkeller ist nur Donaumünster-Erlingshofen als Absteiger gesetzt, sieben weitere Mannschaften sind noch in der Verlosung für den zweiten Abstiegsplatz und den Relegationsrang.

