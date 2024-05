Fußball

vor 17 Min.

Nördlingen siegt im Bezirksliga-Derby gegen Reimlingen

Der TSV Nördlingen (schwarze Trikots) legte in der ersten Halbzeit vor, Reimlingen zog in der zweiten nach - zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Plus Ein Derby stand in der Bezirksliga zwischen dem TSV und dem FSV an. Doch dabei gab es zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten zu sehen.

Gleich zwei Partien standen in der Bezirksliga der Frauen am vergangenen Wochenende an. Mit Spannung erwartet worden war vor allem das Derby zwischen Reimlingen und Nördlingen. Aber auch die SG Wechingen/ Alerheim war im Einsatz.

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagvormittag im Reimlinger Waldstadion. Der TSV dominierte die erste Hälfte, während ihnen nach der Pause fast die Luft ausging und eine furiose Aufholjagd der Reimlinger Damen in Blau-Weiß nicht belohnt wurde. Die Gäste waren von Anfang an spielbestimmend, während die FSVlerinnen viel zu aufgeregt agierten, die zentralen Spielerinnen nicht in den Griff bekamen, Laufbereitschaft vermissen ließen und es Nördlingen so leicht machten, mit viel Platz ihr Kombinationsspiel aufzuziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen