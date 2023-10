Fußball

17:30 Uhr

Nördlinger Fußballerinnen zeigen Reimlingen im Derby die Grenzen auf

Plus Fußball Bezirksliga Frauen: Mit 6:0 zeigen die TSV-Kickerinnen, warum sie die Tabelle anführen. Wechingen/Alerheim unterliegt Glött/Aislingen mit 0:2.

Artikel anhören Shape

Die Fußballerinnen des TSV Nördlingen schicken sich an, im ersten Bezirksligajahr den Durchmarsch in die Bezirksoberliga zu schaffen. Das Lokalderby gegen den Mitaufsteiger FSV Reimlingen entschieden die Nördlingerinnen auf eigenem Platz mit 6:0 für sich. Die dritte Rieser Mannschaft in der Bezirksliga tut sich derweil weiterhin schwer: Beim Kirchweih-Heimspiel gegen Glött/ Aislingen unterlag die (SG) SV Wechingen/SG Alerheim mit 0:2.

(SG) SV Wechingen/SG Alerheim – (SG) SSV Glött/SV Aislingen 0:2 (0:2). Im dritten Saisonspiel setzte es die zweite Niederlage für die SG Wechingen/ Alerheim. Es waren noch keine drei Minuten gespielt, als sich Theresa Deininger in Schussposition brachte und den Gast aus dem Landkreis Dillingen in Führung schoss. Wieder einmal musste der SVW einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gastgeberinnen waren bemüht, ohne wirklich zwingend zu werden. Meist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, es gab viele Zweikämpfe, gute Kombinationen waren Mangelware. In der 30. Minute war es dann wieder Theresa Deininger, die frei zum Schuss kam und auf 2:0 erhöhte. Bis zur Halbzeit war lediglich ein Freistoß von Melanie Bengesser als Torchance zu verzeichnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen