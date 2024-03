Fußball

20:00 Uhr

SG Alerheim gegen TSV Nördlingen II: Mehr Schlagerspiel geht nicht

Plus Spiel der Woche: In der Kreisliga Nord gastiert der Erste beim Zweiten. In Alerheim ist die Stimmung aktuell besser, Nördlingen II steckt in einem kleinen Tief.

Von Klaus Jais

Es ist die Begegnung des Spieltags: Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord empfängt der Tabellenzweite SG Alerheim (35 Punkte/19 Spiele) den Tabellenführer TSV Nördlingen II (36/18 Spiele). Schiedsrichter Andreas Winter (TSG Abtsgmünd) pfeift das Topspiel an diesem Samstag um 15.30 Uhr an. Vorab ist der Ausgang völlig offen, in die Favoritenrolle wollen sich beide nicht drängen lassen.

„Wir haben in Maihingen versäumt, in unserer Drangphase ein Tor zu machen. Es waren durchaus Chancen vorhanden, zumindest ein Unentschieden wäre machbar gewesen“, sagt Alerheims Abteilungsleiter Lars Rau, der seit dem ersten Vorbereitungsspiel angeschlagen ist. Nach wie vor fehlen Kapitän Martin Hecht, Jannik Hahn und Christoph Wagner. Wieder an Bord sind die im Oktober, beziehungsweise November ausgefallenen Spieler Stefan Heuberger und Jonas Sandmeyer.

