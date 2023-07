Fußball

SV Holzkirchen startet Bezirksligasaison gegen Mitaufsteiger SSV Glött

Holzkirchens Kapitän Armin Rau (links) verletzte sich beim ersten Vorbereitungsspiel. Sein Einsatz ist mehr als fraglich. In Rot-Weiß Jan Sandmeyer (jetzt SG Niederhofen-Hausen).

Plus Der SV Holzkirchen startet mit einem Heimspiel in die Fußball-Bezirksliga Schwaben: Am Sonntag um 17 Uhr gibt der Mitaufsteiger SSV Glött seine Visitenkarte ab.

Mit einem Aufsteigerduell beginnt die Bezirksliga Schwaben Nord für den SV Holzkirchen. Gegen die SSV Glött wäre ein Sieg nicht unwichtig. Der Gegner muss auf eine wichtige Kraft aus der vorherigen Saison verzichten.

Die SSV Glött wurde Meister der Kreisliga West mit 60 Punkten und 65:21 Toren, zwei Punkte vor der TSG Thannhausen. Zum Vergleich: Der SV Holzkirchen wurde Meister der Kreisliga Nord mit 52 Punkten und 64:30 Toren. In der Vorbereitung gewann Glött gegen Neu-Kreisligist SSV Höchstädt 2:0, verlor dann beim TSV Zusmarshausen 0:5, gewann gegen die SG Bächingen/Medlingen 3:0. Im Rahmen des Sparkassencups Dillingen wurde gegen den TSV Bissingen (6:3) und den SV Mergelstetten (2:0) gewonnen. Aber gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg (0:7) und den TV Gundelfingen (0:1) verloren. Im letzten Testspiel gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen trennte man sich 2:2. Vier externe Neuzugänge wurden gemeldet: Von der TSG Thannhausen kam Antonio Pejic, vom TSV Wertingen Stefan Fackler, von Türk Gücü Lauingen Hakan Kaya und vom SC Bubesheim Pedro Gomes de Souza.

