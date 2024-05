TSV Bissingen gewinnt das Finale des Hiscox-Kreispokals

Die Fußballerinnen der SpVgg Deiningen unterliegen den Kesseltalerinnen mit 0:2. 350 Zuschauer sehen eine spannende Partie auf Augenhöhe.

Keiner der 350 Zuschauer in Mönchsdeggingen bereute sein Kommen, als am vergangenen Donnerstag das Finale des Hiscox-Kreispokals der Frauen ausgetragen wurde. Die Fußballerinnen der SpVgg Deiningen trafen dabei auf ihre Kreisliga-Konkurrentinnen vom TSV Bissingen – und mussten ihnen am Ende zum Sieg gratulieren.

Die Abtastphase fiel komplett aus. Deiningen erwischte einen sehr guten Start und hatte in der ersten Hälfte insgesamt die besseren Chancen. Navina Brendle-Ritztal scheiterte frei vor dem Gehäuse an TSV-Torhüterin Barbara Hirschauer (6.). Auf der Gegenseite schoss Bissingens Angelina Konle kurz vorher knapp am Tor vorbei (4.). Nach einer intensiven Anfangsphase beruhigte sich die Partie etwas und Bissingen fand besser ins Spiel. Kurz vor der Halbzeit gingen die TSV-Damen in Führung: Sophie Zörle schlenzte einen Freistoß aus 20 Metern direkt neben dem Pfosten unhaltbar zum 1:0 ins Tor (42.). Mit dem Halbzeitpfiff köpfte Deiningens Hanna Scherer aus fünf Metern an die Latte.

Druck der Bissingerinnen nimmt der zweiten Halbzeit zu

Nach der Pause steigerten sich die Kesseltalerinnen, beflügelt durch die Führung, immer mehr. Sarah Gnugesser setzte sich außen herrlich durch und bediente Michelle Liebl, die nur noch zum 2:0 einschieben musste (58.). Deiningen steckte nie auf, doch die Defensive des TSV Bissingen stand nun relativ sicher.

Die Kesseltalerinnen versäumten mit mehreren vergebenen Chancen von Helena Foitl und Angelina Konle nach Kontern die endgültige Entscheidung. Aufgrund der zweiten Hälfte siegte Bissingen letztendlich verdient. Der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid nahm zusammen mit Spielleiter Sven Lang anschließend die Siegerehrung vor. (AZ).

Lesen Sie dazu auch