vor 10 Min.

News zu "The Voice of Germany" 2019: Das ist der Start-Termin

News zu "The Voice of Germany" 2019: Rea Garvey gehört wieder zur Jury.

Wir liefern Die News zu "The Voice of Germany" 2019: Hier erfahren Sie schon einmal de Start-Termin und bekommen eine Übersicht über die Jury.

Wer wird "The Voice of Germany" 2019? Ab September werden Musiktalente versuchen, sich diesen Titel zu ersingen. Dafür müssen sie erst einmal die Jury überzeugen und sich danach gegen anderen Kandidaten durchsetzen.

Alle Neuigkeiten finden Sie in diesem News-Blog. Hier gibt es Aktuelles rund um Teilnehmer, Coaches und Folgen:

"The Voice of Germany" 2019: News im Blog

29. Juli: Das ist die Jury

Vier bekannte Musiker sind als Coaches mit dabei. Sie stellen jeweils ein Team mit talentierten Sängern zusammen und wollen genauso den Sieg erringen wie die Kandidaten. Das sind die vier Juroren:

Sido alias Paul Hartmut Würdig

Rea Garvey

Mark Forster

Alice Merton

Start-Termin steht fest

Am 12. September geht es los: Dann startet "The Voice of Germany" 2019. Die Sendung läuft immer donnerstags auf ProSieben und sonntags auf Sat.1. Schon bei den vergangenen Staffeln hatten sich die beiden Sender die Ausstrahlung geteilt.

Das Grundkonzept bleibt bestehen: Im ersten Schritt müssen die Kandidaten in den Blind Auditions die Jury überzeugen. Diese sitzt mit dem Rücken zur Bühne und kann den jeweiligen Kandidaten damit nicht sehen. Gefällt einem Juroren der Gesang, kann er einen Buzzer drücken und sich umdrehen. Dann ist der Teilnehmer auf jeden Fall weiter und kann sich am Ende einem Team der Jury-Mitglieder anschließen, die sich umgedreht haben.

In weiteren Runden treten die Kandidaten gegeneinander an - bis am Ende der Gewinner gekürt wird. In diesem News-Blog können Sie die Kandidaten und Coaches auf diesem langen Weg begleiten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen