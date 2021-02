vor 10 Min.

So viele Menschen traten zuletzt aus der katholischen und evangelischen Kirche aus

Die Kirchen verlieren seit Jahren beständig Mitglieder. Wir geben einen Überblick über die Entwicklung in der Region.

Von Daniel Wirsching

Die Zahlen aus 16 angefragten Standesämtern in Bayern lassen noch keinen "Woelki-Effekt" in Süddeutschland erkennen. "Aber die Außendarstellung der katholischen Kirche, speziell die Verarbeitung der Missbrauchsfälle und die Handhabung der Rolle der Frau in der Kirche, spielen scheinbar neben der Kirchensteuer eine dominante Rolle für die Entscheidung", erklärte das Standesamt Füssen.

Vielerorts lässt sich aber ein anderer Effekt feststellen: "Die Austrittszahlen 2020 und auch aktuell sind nach Einschätzung des Standesamtes vielmehr ein Corona-Effekt, bedingt durch die seit Corona nötigen Terminvereinbarungen für Termine in den Rathäusern. Dies könnte zur momentan verminderten Austrittszahl geführt haben", teilte die Stadt Ingolstadt mit.

Die Zahlen im Einzelnen:

Aichach Im Jahr 2020: 221 Kirchenaustritte; im Januar 2021: 25

Im Jahr 2020: 221 Kirchenaustritte; im Januar 2021: 25 Augsburg 2020: 1920; 2021: 131

2020: 1920; 2021: 131 Dillingen an der Donau 2020: 116; 2021: 13

2020: 116; 2021: 13 Donauwörth 2020: 148; 2021: 27

2020: 148; 2021: 27 Friedberg 2020: 303; 2021: 24

2020: 303; 2021: 24 Füssen 2020: 142; 2021: 32

2020: 142; 2021: 32 Günzburg 2020: 139; 2021: 15

2020: 139; 2021: 15 Ingolstadt 2020: 998; 2021: 72

2020: 998; 2021: 72 Kaufbeuren 2020: 254; 2021: 35

2020: 254; 2021: 35 Landsberg am Lech 2020: 271; 2021: 18

2020: 271; 2021: 18 Marktoberdorf 2020: 126; 2021: 19

2020: 126; 2021: 19 Memmingen 2020: 269; 2021: 18

2020: 269; 2021: 18 München 2020: 13.549; 2021: 1671

2020: 13.549; 2021: 1671 Neuburg an der Donau 2020: 229; 2021: 18

2020: 229; 2021: 18 Neu-Ulm 2020: 359; 2021: 32

2020: 359; 2021: 32 Nördlingen 2020: 124; 2021: 10

Die Zahlen beziehen sich auf den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Standesämter – aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge – und umfassen Austritte aus der evangelischen und der katholischen Kirche.

Die Kirchen veröffentlichen im Sommer wieder ihre Zahlen. Deren noch aktuelle Kirchenstatistik bezieht sich auf das Jahr 2019. Demnach stieg die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche in Bayern im Vergleich zu 2018 um fast 22 Prozent auf 78.309. Die evangelische Landeskirche verlor 32.326 Mitglieder, rund 17 Prozent mehr als im Jahr 2018.

Im Bereich des katholischen Bistum Augsburg erreichte die Zahl der Austritte im Jahr 2019 ein Rekordhoch. Sie wuchs von 12.981 (2018) auf 15.532 (2019).

Lesen Sie dazu auch: Wegen Kardinal Woelki treten in Köln massenweise Katholiken aus der Kirche aus

