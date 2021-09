Bundestagswahl 2021

vor 32 Min.

Plötzlich liegt SPD-Kanzlerkandidat Scholz vorne: Das Prinzip Olaf

Plus Olaf Scholz schien im Rennen ums Kanzleramt lange nur Außenseiter. Nun führt der 63-Jährige in den Umfragen. Was ist da bloß passiert in der SPD?

Von Bernhard Junginger

Als der Moderator auf dem Berliner Bebelplatz den „Kraftriegel des Bundestagswahlkampfs“ auf die Bühne bittet, da geht ein kurzes, erstauntes Raunen durch das rund 1500 Köpfe zählende Publikum. Denn Gastgeber der Polit-Show ist SPD-Vize Kevin Kühnert, und der Mann, den er nun mit markigen Worten ankündigt, war vor noch nicht allzu langer Zeit sein erklärter Gegner. Als Juso-Chef warf Kühnert seinen ganzen Einfluss in die Waagschale, um den heute so Gepriesenen als Parteichef zu verhindern. Jetzt aber ruhen alle Hoffnungen der Sozialdemokraten, 16 Jahre nach der Abwahl von Gerhard Schröder wieder einen Bundeskanzler zu stellen, auf eben diesem Olaf Scholz.

