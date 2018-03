Exklusiv - CSU-Politiker Weber fordert härtere Gangart gegenüber Putin

Ich bin absolut nicht der selben Meinung, wie H. Weber. Ich bin der Meinung, die Eu sollte sich lieber an die Russen orientieren als an die USA. Wie man ja gerade sieht, ist man mit der USA Politik genau so unsicher, wie mit Russland, nur bei den Russen weiss man, was sie wollen" Sie wollen sich kein Territorium wegnehmen lassen", alles andere ist berechenbar. Was die Cyberattaken angeht, weiss niemand so genau wer dahinter steckt.

