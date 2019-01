07:57 Uhr

Grünen-Chef Robert Habeck war 2018 am häufigsten zu Gast in Talkshows Politik

Robert Habeck war so oft wie kein anderer Politiker zu Gast bei Talkshows im Jahr 2018. Zudem kam er auch nach Augsburg ins Rathaus zum "Augsburger Allgemeine Forum Live".

Kein Politiker war so oft wie Robert Habeck in Fernseh-Talkshows im Jahr 2018. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland ermittelt. Wer auf Platz zwei ist.

Kein Politiker war 2018 in den reichweitenstarken Fernseh-Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen so häufig zu Gast wie der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck. Laut einer Auswertung durch das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) war Habeck 13 Mal bei "Maischberger", "Anne Will", "Hart aber fair" oder "Maybrit Illner" zu sehen.

Den zweiten Platz unter den Politikern teilen sich demnach Habecks Co-Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, FDP-Chef Christian Lindner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Sie alle wurden laut den Aufzeichnungen des RND zehn Mal in eine Runde eingeladen.

Auf den Rängen drei und vier platzierten sich Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD, 9) und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (8). CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Sahra Wagenknecht (Linke) brachten es laut Auswertung allesamt auf 7 Einladungen, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf 6. AfD-Chef Alexander Gauland war drei Mal in einer Sendung zu Gast.

Grünen-Chef Habeck verlässt soziale Netzwerke

Erst Anfang der Woche stand Robert Habeck in den Schlagzeilen: Nach dem private Daten aus Facebook gestohlen wurden und ein Wahlkampf-Tweet für Spott sorgte, zog sich der Grünen-Chef aus den sozialen Netzwerken zurück. Auf Twitter folgten Habeck bislang mehr als 48.000, auf Facebook folgen mehr als 49.000 seiner Seite.

Twitter sei ein "sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird", das färbe auch auf ihn ab, erklärte der 49-Jährige am Montag. Zur Vorgeschichte der Twitter-Entscheidung: Der Grünen-Chef hatte sich am Sonntag mit einem Aufruf zur Landtagswahl in Thüringen Spott und Kritik zugezogen.

In einem von den Thüringer Grünen veröffentlichten Video sagte er: "Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land." Die Formulierung sorgte für Irritationen - zumal die Grünen in Thüringen derzeit mitregieren.

Robert Habeck zu Gast im "Augsburger Allgemeine Forum Live"

Im Oktober stellte sich der Grünen-Chef vor der Landtagswahl in Bayern beim "Augsburger Allgemeine Forum Live" den Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und Politikredakteurin Margit Hufnagel. Das Gespräch fand im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt. (dpa/AZ)

Themen Folgen